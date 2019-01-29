Циганик про Ракіцького: Як дивитися в очі дітям, які залишилися сиротами через агресію Росії

Ведучий футбольної програми "Профутбол" Ігор Циганик прокоментував перехід Ярослава Ракіцького з донецького "Шахтаря" у російський "Зеніт". Циганик заявив, що не шокований вчинком Ярослава.

Циганик вважає, що рішення Ракіцького є некоректним щодо українського суспільства.

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"Знаєте, бути настільки відірваним від того суспільства, в якому ти живеш, від того суспільства, яке дарує тобі спокій, щоб ти спокійно міг себе почувати та займатися тим, що ти хочеш... Для мене це м'яко кажучи некоректний крок", – сказав Циганик.

"Відразу на пам'ять приходить історія з Анатолієм Тимощуком. Коли він грав за "Шахтар" і збірну України й чіпляв на голову синьо-жовті смужки. Розказував, як він любить Україну, навіть збирався працювати у ФФУ. Врешті-решт, переїхав у "Зеніт" і там залишився. Абсолютно добре себе там почуває, думаю, про Батьківщину не пам'ятає. Так само, напевно, як не буде пам'ятати Ярослав Ракицький.

У будь-якому разі ситуація дуже непроста, як дивитися в очі дітям, які залишилися сиротами, через те, що Росія напала на Україну й відібрала частину території. Ті люди, які боронять територію, є воїнами, героями... І в цей час приймати пропозицію в російський чемпіонат, тим паче, будучи гравцем збірної України – одним з найкваліфікованіших. Це безперечно абсолютний нонсенс. Я вважаю, що Ракіцький збірній не потрібен. Я навіть не уявляю, як будуть себе вести ультрас в будь-якому місті чи селі України", – резюмував Циганик.

Також, за інформацією Циганика, на рівні ФФУ та збірної України вирішено не викликати Ракіцького в збірну України.

Ракіцький підписав з російським клубом контракт на 3,5 роки. У "Зеніті" він виступатиме під звичним для себе 44-им номером. Про суму трансферу не повідомляється.

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