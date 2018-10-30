Циганков, Ісмаїлі чи Кулач: стартувало голосування за найкращого гравця УПЛ у жовтні

На сайті Української прем’єр-ліги стартувало опитування за найкращого гравця жовтня у чемпіонаті. На це звання претендують одразу восьмеро гравців.

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У голосуванні беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у жовтні: 11 тур – Сергій Гринь ("Арсенал-Київ"), 12 тур – Андрій Борячук ("Маріуполь"), 13 тур – Денис Безбородько ("Десна"). А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж жовтневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков ("Динамо"), Ісмаїлі ("Шахтар"), Дмитро Шастал ("Олександрія"), Владислав Кулач ("Ворскла") та Алан Патрик ("Шахтар").

Проголосувати за найкращого гравця можна на сайті УПЛ.