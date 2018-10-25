Циганков не зіграє за "Динамо": стартові склади команд на матч Ліги Європи
Київське "Динамо" та "Ренн" оприлюднили стартові склади команд на матч Ліги Європи.
У "Динамо" варто відзначити відсутність у заявці на матч Циганкова. Зате зі старту зіграють Миколенко та Сідклей. Дуелунд та Супряга розпочнуть матч на лаві запасних.
Динамо: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Морозюк, Миколенко, Сідклей, Гармаш, Бурда, Буяльський, Кадар, Кендзьора.
Щодо "Ренна", то тут варто відзначити відсутність у старті Бен Арфа. Гравець, який влітку міг перейти у "Динамо", розпочне матч у запасі.
Ренн: Діалло, Да Сілва, Юханссон, Сарр, Греньє, Ньянг, Бенсебаіні, Андре, дель Кастільйо, Желен, Траоре
Нагадаємо, матч "Ренн" – "Динамо" розпочнеться о 22:00.
Джерело: 24 Канал
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