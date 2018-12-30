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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Циганков показав фото з Риму, де невдовзі може виступати за "Рому"

      438 Читать новость на русском
      Віктор Циганков відпочиває у Римі
      Віктор Циганков відпочиває у Римі / footboom.com

      Віце-капітан київського "Динамо" Віктор Циганков продовжує насолоджуватися відпусткою. Побувавши в Дубаї, українець вирішив повернутися в Європу.

      На своїй сторінці в Instagram Циганков опублікував декілька фотографій відпочинку зі столиці Італії Риму.

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      Roma

      Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

       

      Що цікаво, нещодавно ЗМІ пов'язували Віктора з римською "Ромою".

      Нагадаємо, що Віктор Циганков також відвідав матч "Роми" проти "Сассуоло" (3:1) в рамках 18-го туру Серії А, а раніше зізнавався, що йому лестить інтерес італійського клубу.

      Теги: Спорт Віктор Циганков Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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