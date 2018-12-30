Циганков показав фото з Риму, де невдовзі може виступати за "Рому"
Віце-капітан київського "Динамо" Віктор Циганков продовжує насолоджуватися відпусткою. Побувавши в Дубаї, українець вирішив повернутися в Європу.
На своїй сторінці в Instagram Циганков опублікував декілька фотографій відпочинку зі столиці Італії Риму.
Читайте також: "Динамо" готове продати Циганкова: названо ціну
Що цікаво, нещодавно ЗМІ пов'язували Віктора з римською "Ромою".
Нагадаємо, що Віктор Циганков також відвідав матч "Роми" проти "Сассуоло" (3:1) в рамках 18-го туру Серії А, а раніше зізнавався, що йому лестить інтерес італійського клубу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Чаз Девіс виграв обидві гонки другого етапу Серії Супербайк15 квітня 2013 , 15:52
Le Parisien: ПСЖ придбає Коноплянку24 січня 2014 , 13:17
Агент Коноплянки зустрінеться з представниками "Інтера" та "Мілану"26 вересня 2014 , 11:29