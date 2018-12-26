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      Циганков відвідав матч клубу, який зацікавлений у його придбанні

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      Віктор Циганков відвідав матч "Роми"
      Віктор Циганков відвідав матч "Роми"

      Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков відвідав домашній матч "Роми" в чемпіонаті Італії.

      Відповідним відео українець поділився через Stories у своєму Instagram.

      Читайте також: "Динамо" не хоче відпускати Циганкова взимку

      Варто зазначити, що "Рома" цікавиться Циганковим і вже пропонувала киянам 20 млн євро, однак клуби поки не зійшлися в ціні.

      Нагадаємо, що півзахисником київського "Динамо" Віктором Циганковим цікавляться відразу три європейські гранди. Йдеться про "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Баварію".

      Однак "Динамо" готове продати свого лідера не менше, аніж за 50 млн євро.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Віктор Циганков Динамо Рома Футбол
      Джерело: 24 Канал
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