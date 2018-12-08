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      Циганков завдяки хет-трику вийшов на друге місце в битві бомбардирів УПЛ

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      Віктор Циганков
      Віктор Циганков

      Київське "Динамо" в своєму останньому матчі УПЛ в 2018 році на виїзді у Львові виявилося сильнішим за "Карпати", перегравши команду Олега Бойчишина з рахунком 4:0.

      21-річний Віктор Циганков оформив хет-трик і допоміг "біло-синім" перемогти.

      Дивіться також: "Динамо" розгромило "Карпати", Циганков оформив хет-трик: відео голів

      Таким чином, Циганков довів число своїх голів у поточному чемпіонаті до дев'яти, що дозволило йому вийти на друге місце в списку бомбардирів УПЛ. Віктор обійшов Бруно Дуарте, Марлоса і Мар'яна Шведа. Лідирує Жуніор Мораєш, в активі якого 14 голів у 17 зіграних матчах.

      Додамо, що в цілому Віктор Циганков забив за "Динамо" в УПЛ 25 голів (3 в сезоні 16/17, 13 в сезоні 17/18). У загальному рейтингу бомбардирів всіх чемпіонатів України він зрівнявся з такими футболістами як Дьємерсі Мбокані, Роман Зозуля, Філіп Будковський, Франселіно Матузалем, Едуард Цихмейструк та інші.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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