Циганков завдяки хет-трику вийшов на друге місце в битві бомбардирів УПЛ

Київське "Динамо" в своєму останньому матчі УПЛ в 2018 році на виїзді у Львові виявилося сильнішим за "Карпати", перегравши команду Олега Бойчишина з рахунком 4:0.

21-річний Віктор Циганков оформив хет-трик і допоміг "біло-синім" перемогти.

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Таким чином, Циганков довів число своїх голів у поточному чемпіонаті до дев'яти, що дозволило йому вийти на друге місце в списку бомбардирів УПЛ. Віктор обійшов Бруно Дуарте, Марлоса і Мар'яна Шведа. Лідирує Жуніор Мораєш, в активі якого 14 голів у 17 зіграних матчах.

Додамо, що в цілому Віктор Циганков забив за "Динамо" в УПЛ 25 голів (3 в сезоні 16/17, 13 в сезоні 17/18). У загальному рейтингу бомбардирів всіх чемпіонатів України він зрівнявся з такими футболістами як Дьємерсі Мбокані, Роман Зозуля, Філіп Будковський, Франселіно Матузалем, Едуард Цихмейструк та інші.

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