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Цікаві факти про холестерин, які ви могли не знати

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Користь холестерину для організму
Користь холестерину для організму / Фото з відкритих джерел

Багато років медики нагадують, що високий рівень холестерину у крові збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Але є факти, про які рідко згадують назагал.

Нові дослідження відкрили позитивні властивості наявності холестерину у крові, передає 24apteka.

1. Холестерин міститься у кожній клітині людського тіла, тож без нього організм не може ефективно функціонувати.

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2. Він відіграє вирішальну роль у виробництві гормонів в організмі. Зокрема, холестерин перетворюється в стероїдні гормони у яєчниках, яєчках і надниркових. Ці гормони допомагають контролювати баланс солей, імунні функції, метаболізм і розвиток статевих ознак.

via GIPHY

3. Холестерин є структурним компонентом – так званим будівельним блоком клітин. Окрім того, він діє як захисний бар'єр і становить структуру кожної клітини у тілі.

4. Що цікаво, без холестерину вітамін D не може синтезуватися у шкірі.

5. Холестерин допомагає печінці виробляти жовч – він синтезує речовину, потрібну для перетравлення жиру з їжі.

6. Мозок потребує холестерин для виконання найважливіших функцій, зокрема, пам'яті і навчання.

Не варто забувати, що загальний рівень холестерину немає ніякого зв'язку з захворюваннями серця. Але існує зв'язок між "поганим" холестерином і роботою серця. Тож намагайтесь уникати оброблених продуктів і фастфуду.

via GIPHY

Що таке холестерол або холестерин? Це речовина з групи стеролів, яка міститься у нервовій та жировій тканинах, печінці тощо. Цей біохімічний попередник стероїдних гормонів, жовчних кислот, ліпопротеїнів (сполук, у формі яких ліпіди транспортуються по організму) та вітаміну D.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання Здорове харчування Медицина
Джерело: 24 Канал
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