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Цікаві факти про нітрати, які ви могли не знати

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Нітрати не завжди шкідливі
Нітрати не завжди шкідливі / vilne.org.ua

Нітрати, зазвичай, завжди асоціюються з овочами і фруктами навесні, але нітрати – це далеко не завжди отрута.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Що таке нітрати? Це солі азотної кислоти, які також називають селітрою. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть людського організму.

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Чи шкідливі нітрати? Якщо споживати надто багато їжі чи води, яка містить нітрати, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які можуть нашкодити організму. Проте, в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні.

Чи шкідливі нітрати

В допустимих нормах нітрати не нашкодять здоров'ю

Звідки нітрати беруться у продуктах? Нітрати можуть накопичуватись в овочах і фруктах не лише через добрива, а й через хімічний склад ґрунту чи воду для поливу, кількість світла, густоту посівів та навіть частину доби, коли збирали урожай.

Нітрати містяться не лише в кавунах, а й в багатьох овочах і фруктах, воді та навіть в нашому організмі.

Які продукти містять найбільше нітратів? Найбільше нітратів міститься у шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках, а не в кавунах.

Як вберегтись від отруєння? 1. Вживайте менше овочів, фруктів та ягід з першого врожаю – нітратів в них все-таки може бути трохи більше.

Найбільше нітратів містять шпинат, селера та листова капуста

2. Їжте тільки ті частини овочів та фруктів, що містять найменше нітратів: 
- обрізайте верхню та нижню частину у столових буряках;
- знімайте шкірку з кабачків, хвостики та шкірку в огірках та редисці;
- знімайте з капусти верхні листки та не їжте качан;
- кавуни і дині найбільшу частину нітратів накопичують в недостиглій частині м’якоті біля шкірки.

3. За 40-50 хвилин виварювання овочів кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%.

4. Не купуйте нітрат-тестери, бо вони не працюють.

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Теги: LifeStyle Міністерство охорони здоров’я Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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