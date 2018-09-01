Цікавий аксесуар від Nopixgo ефективно відлякує комарів
Компанія Nopixgo представила цікавий пристрій, що має вигляд фітнес-браслета, який активно бореться із комарами та москітами.
Про це повідомляє gizmochina.
Ґаджет випромінює слабкі електромагнітні сигнали і створює поле, яке й відлякує комах. Як переконують розробники, він є більш ефективним, ніж аналоги.
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Nopixgo випромінює електромагнітні сигнали, які імітують природні електромагнітні коливання, що виникають перед грозою. Як тільки комарі відчувають ці сигнали, вони відразу ж відлітають і намагаються знайти притулок, бо думають, що насувається гроза. При цьому електромагнітні хвилі Nopixgo не шкідливі для людини. Також браслет не поширює жодних шкідливих речовин. Акумулятора вистачає на 3-7 днів автономної роботи.
Пристрій абсолютно безпечний для людини
Коштує пристрій 70 доларів (1900 гривень) і надійде у продаж у жовтні.
Ґаджет Nopixgo, що відлякує комарів
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