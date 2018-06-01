Цікавий факт: як змінився почерк Меган Маркл після заручин

Незважаючи на те, що до весілля з принцом Гаррі Меган Маркл деякий час працювала каліграфом, її почерк все одно достатньо змінився тільки-но вона стала членом королівської родини.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Інколи людям важко у коротких термінах змінити свій почерк, однак новоспеченій герцогині Сассекській це вдалось. До весілля Меган Маркл виводила кожну літеру з особливою увагою та прискіпливістю, створюючи справді красивий текст.

Читайте також: Меган Маркл півроку вивчатиме тонкощі королівського статусу



Почерк Меган Маркл у 2016 році

Тепер у Меган Маркл почерк став більш розхристаним та вільним. Такі зміни в герцогині підмітила експерт-аналітик Трейсі Тасселл, яка порівняла почерк Меган 2016 року року і її підпис, який вона залишила в гостьовій книзі під час поїздки з принцом Гаррі в Белфаст у березні 2018 року.



Почерк Меган Маркл у березні 2018 року

Вона зазначила, що новий неформальний стиль письма доводить її "розслаблену" сторону, додаючи, що тепер новий статус її не напружує, а навпаки – показує її природність і бажання ставитись до всього простіше.

"Її основна мотивація раніше була чисто практичною. Раніше фінансові збереження займали її першочергові потреби. Але тепер, коли вона може розслабитись і більше не переживати щодо грошей, це дає їй можливість зосередитись на інших сферах життя, які, скоріше за все, принесуть користь іншим людям", – прокоментувала цікаві зміни Меган Маркл Трейсі.

Читайте також: Феміністка і людина змішаної крові: Меган Маркл – нове обличчя монархії, – ЗМІ

Коментуючи її останній підпис, жінка додала, що: "Її новий підпис менш винахідливий і набагато природніший, ніж її звичайний каліграфічний стиль підпису".