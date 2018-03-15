Цікавий хід: Макрон покликав Росію на книжковий салон, а потім вирішив бойкотувати її стенд

Президент Франції Еммануель Макрон не відвідає російський стенд на Салоні книги з огляду на останні події, пов'язані з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це пише російське видання "Коммерсант.ru".

Ще під час зустрічі французького та російського президентів у травні минулого року Макрон запропонував Росії взяти участь у книжковому салоні в Парижі, який відкриється вже у п'ятницю, 16 березня.

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Проте скандал з отруєнням Скрипаля вніс свої корективи. Президент Франції збирається бойкотувати російський павільйон, аби підтримати Великобританію у міжнародному конфлікті з Кремлем. Та звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля та його доньки Юлії. Зокрема, 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Зазначимо, що ігнорування російського стенду на Салоні книги – це перший захід з тих, що французький уряд має намір бойокотувати.

Нагадаємо, США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля додатково вказує на її відповідальність за цю подію.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.