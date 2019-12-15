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      Цікавий Кекс: у Великій Британії кіт 8 днів мандрував у картонній коробці – фото

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      Кіт Кекс і його щаслива господарка / скріншот

      Кіт на кличку Кекс потрапив у не надто приємну для нього ситуацію. Він поплатися за свою надмірну цікавість і любов до коробок. Потайки від господарки він забрався у картонну упаковку та ненароком відправився у далеку подорож.

      Так, кіт сіамської породи на прізвисько Кекс забрався в посилку з DVD, яку більш ніж тиждень везли замовнику в графстві Західний Суссекс. Про це інформує NBC News.

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      Одержувач відкрив ящика, виявив всередині кота і поскаржився до Королівського товариства захисту тварин про жорстоке поводження. Тваринка мандрувала цілих 8 діб, без води та їжі.


      Кіт Кекс пережив неабияку пригоду/ скріншот

      Кекс залишився живий, проте був сильно виснажений. Ветеринари діагностували у кота сильне зневоднення, але без загрози життю.

      Господиню вдалося знайти завдяки інформації з вживленого у загривок кота мікрочипа. Нею виявилася Джулі Бегготт, яка весь цей час всюди шукала свого зниклого Кекса.


      Виснажений Кекс і його щаслива господарка/ скріншот із відео


      Коли Кекс знайшовся, щастю британки не було меж/ скріншот

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Світ тварин
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