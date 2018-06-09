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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Цікавий проект Sony: компанія "переосмислила" тетріс

471 Читать новость на русском
Tetris Effect
Tetris Effect / Фото з відкритих джерел

Компанія Sony анонсувала новий цікавий продукт –Tetris Effect. Цей проект названий на честь дослідження співробітників Гарвардського університету, під час якого вчені виявили дивний ефект: активні гравці в тетріс починають бачити фігури з гри в реальному житті.

Про це пише igromania.ru.

Tetris Effect має посилити це незвичайне, магічне відчуття. Тобто у гравців не будуть виходити з голови не тільки фігури, але і візуальні ефекти, звуки і музика.

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Власники Sony PlayStation 4 зможуть випробувати проект до релізу: розробники готують демонстраційну версію.

Гра підтримує шолом віртуальної реальності PlayStation VR, тож з ним враження від переосмислення тетрісу напевно посиляться.

Реліз повної версії Tetris Effect має з’явитись вже восени цього року.

Tetris Effect: відео

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Теги: Техно Ґаджети Ігри Sony
Джерело: 24 Канал
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