Цікавий проект Sony: компанія "переосмислила" тетріс

Компанія Sony анонсувала новий цікавий продукт –Tetris Effect. Цей проект названий на честь дослідження співробітників Гарвардського університету, під час якого вчені виявили дивний ефект: активні гравці в тетріс починають бачити фігури з гри в реальному житті.

Про це пише igromania.ru. Tetris Effect має посилити це незвичайне, магічне відчуття. Тобто у гравців не будуть виходити з голови не тільки фігури, але і візуальні ефекти, звуки і музика. Читайте також: Sony оновила список безкоштовних ігор для PlayStation 4: 11 новинок для геймерів Власники Sony PlayStation 4 зможуть випробувати проект до релізу: розробники готують демонстраційну версію. Гра підтримує шолом віртуальної реальності PlayStation VR, тож з ним враження від переосмислення тетрісу напевно посиляться. Реліз повної версії Tetris Effect має з’явитись вже восени цього року. Tetris Effect: відео Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно