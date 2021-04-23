Гроза, град та шквальний вітер: на Харківщину прийшов циклон Zohan

Синоптики прогнозують погіршення погоди на Харківщині 23 квітня. За їхніми оцінками в регіоні пройдуть дощі з грозами, місцями град. Весь день супроводжуватиме сильний шквальний вітер.
Джерело:Український гідрометцентр
Погіршення погоди пов'язують з пануваннями циклону Zohan на півночі Європи. Його вплив відчутно на Харківщині з 22 квітня. Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки.
До теми Прогноз погоди на 23 квітня: в Україні знову будуть дощі та грози
Що відомо про погоду на Харківщині
- Вдень синоптики обіцяють хмарно з проясненнями.
- Йтимуть невеликі дощі, ймовірно, з грозами, подекуди може випасти град.
- Вітер південно-західний, 7 — 12 метрів за секунду, вдень пориви та шквали сягатимуть 20 метрів за секунду.
- Вдень повітря на Харківщині прогріється до 19 градусів тепла.
- Атмосферний тиск не перевищуватиме норму.
Вирувати негода зі шквальним вітром почала ще вночі. Через це вже відомо про випадки повалених дерев.
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