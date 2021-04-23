Гроза, град та шквальний вітер: на Харківщину прийшов циклон Zohan

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Синоптики прогнозують погіршення погоди на Харківщині 23 квітня. За їхніми оцінками в регіоні пройдуть дощі з грозами, місцями град. Весь день супроводжуватиме сильний шквальний вітер.

Джерело:

Український гідрометцентр

Погіршення погоди пов'язують з пануваннями циклону Zohan на півночі Європи. Його вплив відчутно на Харківщині з 22 квітня. Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Що відомо про погоду на Харківщині

  • Вдень синоптики обіцяють хмарно з проясненнями.
  • Йтимуть невеликі дощі, ймовірно, з грозами, подекуди може випасти град.
  • Вітер південно-західний, 7 — 12 метрів за секунду, вдень пориви та шквали сягатимуть 20 метрів за секунду.
  • Вдень повітря на Харківщині прогріється до 19 градусів тепла.
  • Атмосферний тиск не перевищуватиме норму.

Вирувати негода зі шквальним вітром почала ще вночі. Через це вже відомо про випадки повалених дерев.

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Важливо!  Не наближайтесь до великих дерев під час шквалів вітру, будьте обережними та уважними.

 