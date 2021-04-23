Гроза, град та шквальний вітер: на Харківщину прийшов циклон Zohan

Синоптики прогнозують погіршення погоди на Харківщині 23 квітня. За їхніми оцінками в регіоні пройдуть дощі з грозами, місцями град. Весь день супроводжуватиме сильний шквальний вітер.

Погіршення погоди пов'язують з пануваннями циклону Zohan на півночі Європи. Його вплив відчутно на Харківщині з 22 квітня. Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки.

До теми Прогноз погоди на 23 квітня: в Україні знову будуть дощі та грози

Що відомо про погоду на Харківщині

Вдень синоптики обіцяють хмарно з проясненнями.

Йтимуть невеликі дощі, ймовірно, з грозами, подекуди може випасти град.

Вітер південно-західний, 7 — 12 метрів за секунду, вдень пориви та шквали сягатимуть 20 метрів за секунду.

Вдень повітря на Харківщині прогріється до 19 градусів тепла.

Атмосферний тиск не перевищуватиме норму.

Вирувати негода зі шквальним вітром почала ще вночі. Через це вже відомо про випадки повалених дерев.

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Не наближайтесь до великих дерев під час шквалів вітру, будьте обережними та уважними.