Ціла родина загинула внаслідок страшної ДТП на Харківщині

Уранці 9 квітня у Харківській області на автошляху Чугуїв – Мілове сталося смертельне зіткнення автомобілів Hyundai Tucson і Daewoo Lanos, в результаті чого загинула ціла родина з міста Куп'янськ, а пасажирів іншого авто госпіталізовано.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.

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За попередньою інформацією, водій транспортного засобу Hyundai Tucson припустився виїзду на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем Daewoo Lanos. В результаті дорожньо-транспортної пригоди у легковику загинула родина із міста Куп’янськ (36-річний водій, його 37-річна дружина та двоє дітей: 10-річна дівчинка та хлопчик 12 років). Водія іншої автівки та його четверо пасажирів, в тому числі 11-річний хлопчик, було госпіталізовано,

– розповідають правоохоронці.

На місці працювала слідчо-оперативна група та експерти. Обставини інциденту встановлюються.

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