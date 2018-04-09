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Ціла родина загинула внаслідок страшної ДТП на Харківщині

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Чотири людини загинули, в тому числі діти внаслідок ДТП на Харківщині
Чотири людини загинули, в тому числі діти внаслідок ДТП на Харківщині / ГУ НП

Уранці 9 квітня у Харківській області на автошляху Чугуїв – Мілове сталося смертельне зіткнення автомобілів Hyundai Tucson і Daewoo Lanos, в результаті чого загинула ціла родина з міста Куп'янськ, а пасажирів іншого авто госпіталізовано.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.

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За попередньою інформацією, водій транспортного засобу Hyundai Tucson припустився виїзду на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем Daewoo Lanos. В результаті дорожньо-транспортної пригоди у легковику загинула родина із міста Куп’янськ (36-річний водій, його 37-річна дружина та двоє дітей: 10-річна дівчинка та хлопчик 12 років). Водія іншої автівки та його четверо пасажирів, в тому числі 11-річний хлопчик, було госпіталізовано,
– розповідають правоохоронці.

На місці працювала слідчо-оперативна група та експерти. Обставини інциденту встановлюються.

На Харківщині в результаті аварії загинули 4 особи, в тому числі двоє дітей: відео

Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП Жертви Неповнолітні Діти
Джерело: 24 Канал
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