Ціле місто залишилося без води на Миколаївщині

Первомайськ на Миколаївщині відключено від водопостачання. Причина – величезні борги місцевого населення. Зокрема, станом на 1 травня, жителі міста не сплатили за послуги з водопостачання та водовідведення понад 7 мільйонів гривень.

Як наголошують у Первомайській міськраді, у зв’язку з такою ситуацією "Первомайський міський водоканал" має нестачу коштів, відтак комунальне підприємство отримало заборгованість перед постачальниками за спожиту електроенергію.

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У підсумку 6 травня міськводоканал відключили від електроенергії. Натомість місто, зі свого боку, залишилось без води.

Наразі щодо відновлення водопостачання тривають перемовини між керівниками Первомайська, "Первомайським міським водоканал" та постачальником електроенергії.

Тим часом, міськрада Первомайська наполегливо просить жителів міста сплатити борги за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення.

Нещодавно через борги жителів та через зростання ціни на газ без гарячої води залишилося Рівне. Щоправда, не ті жителі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі.