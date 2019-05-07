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      Ціле місто залишилося без води на Миколаївщині

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      Через борги Первомайськ на Миколаївщині залишився без води
      Через борги Первомайськ на Миколаївщині залишився без води / Фото з відкритих джерел

      Первомайськ на Миколаївщині відключено від водопостачання. Причина – величезні борги місцевого населення. Зокрема, станом на 1 травня, жителі міста не сплатили за послуги з водопостачання та водовідведення понад 7 мільйонів гривень.

      Як наголошують у Первомайській міськраді, у зв’язку з такою ситуацією "Первомайський міський водоканал" має нестачу коштів, відтак комунальне підприємство отримало заборгованість перед постачальниками за спожиту електроенергію.

      Читайте також: Донбас може залишитися без води: деталі

      У підсумку 6 травня міськводоканал відключили від електроенергії. Натомість місто, зі свого боку, залишилось без води.

      Наразі щодо відновлення водопостачання тривають перемовини між керівниками Первомайська, "Первомайським міським водоканал" та постачальником електроенергії.

      Тим часом, міськрада Первомайська наполегливо просить жителів міста сплатити борги за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення.

      Нещодавно через борги жителів та через зростання ціни на газ без гарячої води залишилося Рівне. Щоправда, не ті жителі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі.

      де ще в україні люди мали проблеми з водою: 
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      Теги: Новини України Комунальні послуги Новини Миколаєва Гроші
      Джерело: 24 канал
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