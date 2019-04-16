Медична експертиза кандидатів цілком виправдана, – психолог про низькопробні вибори в Україні

Президентська виборча кампанія-2019 виходить на фінішну пряму. Вже через кілька днів українці визначать долю держави на найближчі п'ять років.

Експерти констатують, що ця кампанія, не дивлячись на відсутність серйозних ексцесів, була дуже брудною і сповненою всілякими маніпуляціями. Але найголовніший контур, що проявився в ході нинішніх виборів – суспільний розкол. Люди лаються в соцмережах, на роботі, на кухнях, тому що одні вважають одного з кандидатів "дебілом", інші другого – "казнокрадом". Наскільки сильна тріщина в суспільній свідомості і як її усунути, – запитали ми в Сергія Максименка, директора Інституту психології.



Директор Інституту психології Сергій Максименко

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Сергію Дмитровичу, як ви оцінюєте психологічний стан cуспільства в виборчому контексті?

Перше. Сама по собі виборча архітектоніка відбувалася не дуже психологічно чесно, оскільки відбувався захист не програм і концепцій, які засвідчують позицію представника тієї чи іншої партії чи кандидата в президенти. Мали місце брудні напади одного кандидата на іншого і ці взаємні напади, брудні технології привели суспільство у стан когнітивного дисонансу.

Друге і ключове. Суспільство розділилося на певні порціальні сегменти, коли кожен думає з позиції того, що пропонує його кандидат. Але проблема в тому, що вони пропонували не програму, не дію, а якщо чесно і відверто сказати, просто акцентували увагу на недоліках опонента. Ось це вам і є психологічна ситуація, коли виборець в стані вибору. Зараз відбувається так: хто більше на кого вилив бруду, той має більше балів.

Чимало піар-мішури було навколо здачі аналізів кандидатами в президенти. Це потрібно було робити?

У нас кожен держслужбовець, директор чи ректор інституту проходить психіатричну експертизу, і йому дають ту чи іншу довідку. Я вважаю, що це є нормальний атрибут ставлення суб'єкта, який висуває себе на певну посаду до суспільства. Він повинен пройти психологічну і психіатричну експертизу, а також експертизу на наявність вад, що стосуються вживання наркотиків, алкоголю і так далі. Це психологічно виправдано, адже є задоволення суспільства тим, що здорова, правильна, красива, добра, чесна, відверта людина претендує на головний пост країни.

Чи погоджуєтеся ви з тезою деяких політологів, які кажуть, що підтримка Зеленського – це голосування "проти всіх"?

Тут все залежить, яким чином була організована архітектоніка, що засвідчує впливи, які активно застосовуються. З одного боку, йдуть чисто маніпулятивні впливи, з іншого – потрібно не обережно ставитися до людей, а навпаки – висвітлювати всі непрозорі та негативні якості (але висвітлювати прозоро). І тоді на арену виступає ось ця несвідомо усвідомлювана річ, яка називається впливом, навіюванням на підсвідомість людини.

Наскільки коректною загалом була президентська виборча кампанія-2019 в регіональному зрізі?

Розумієте, регіони уособлюють в собі історичний генотип, це дуже важливо. Регіони, які ближче до Сходу, відображають ті інформаційні впливи, які на них відбуваються. А взагалі – ділити Україну на регіони неправомірно з морально-етичних позицій. Наш народ, який завжди відстоював свої кордони і любить Вітчизну, який висвітлює, як у краплі роси, усю свою сердечність і доброзичливість, заслуговує на шанобливе ставлення. І навіть коли не було державності, народ завжди був на передньому плані і говорив: "Моя хата з краю, я першим ворогів зустрічаю". В цьому сутність українського народу, який не можна ділити на Схід і Захід, Південь чи Північ. Наш народ єдиний, і це має бути дзеркалом нашого мистецтва ставлення до людей.

Наразі ми спостерігаємо за дебатами навколо дебатів. Наскільки ймовірні дебати кандидатів можуть змінити виборчу мапу?

В даному випадку саме по собі нагнітання ситуації, надання їй емоційних забарвлень психологічно привертає увагу людей. Дебати з одного боку, окрилені якимось міфічним ореолом, а з іншого – заземленим змістом. Мені видається, що накал пристрастей навколо цього питання з обох сторін непотрібний. Нам треба зберегти остов держави – остов мудрості, остов ніжної української нації, яка любила, любить і буде любити всі народи. Але здійснюючи свій вибір ми маємо пам'ятати, що розум є господарем почуттів.

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