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      Цілими днями про Україну з телевізора говорять, — військовополонений моряк про московське СІЗО

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      Цілими днями про Україну з телевізора говорять — військовополонений моряк про московське СІЗО
      Цілими днями про Україну з телевізора говорять — військовополонений моряк про московське СІЗО / ukrday.com

      Полонений Росією український моряк, капітан-лейтенант Сергій Попов розповів адвокату про умови свого утримання в московському СІЗО "Лефортово".

      Про це повідомив адвокат Гаджи Алієв у себе на Facebook-сторінці.

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      Попов розповів, що потрапив у камеру, у якій був телевізор, але не було антени. Полонений моряк попросив надати йому антену, але на його прохання в СІЗО не відреагували. Саме тому він вирішив зробити її сам. "Я ж електромеханік", – додав Попов.

      У результаті цілими днями з телевізора тільки про Україну й говорять, я стільки сюжетів про Україну вдома не бачив! Невже в Казахстані, Білорусі та інших країнах нічого цікавого не відбувається, нащо стільки новин про Україну,
      — розповів військовополонений моряк.

      Крім того, Сергій Попов подякував волонтерам за отриманий одяг, він сказав, що все "підійшло за розміром".

      Цікаво, після візиту до Попова для участі в слідчих діях адвокат Гаджи Алієв повідомив, що отримав лист від громадянина Росії зі словами підтримки та підписом "не всі росіяни козли".

      Чому Росія захопила українських моряків?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      українські моряки в полоні рф: хроніка подій
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії СІЗО Москва
      Джерело: 24 канал
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