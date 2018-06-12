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Цілий букет артистів із Росії завітав до окупованого Криму: фото

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В окупованому Криму, а саме у дитячому таборі "Артек", відбувся так званий пісенний конкурс "Дитяча нова хвиля". Участь у заході взяли й деякі представники російської естради. Зауважимо, що частину осіб ще не внесено до "чорного списку" Міністерства культури.

Про це повідомляє RoksolanaToday & Крым у своєму Twitter. ‏

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Як видно з опублікованих фото, участь у "Дитячій новій хвилі", зокрема, взяли Лев Лещенко, Олег Газманов, Микола Басков, Лариса Доліна, Євген Петросян, Сергій Лазарєв, Ігор Крутой, Юліанна Караулова та Тімур Родрігес.

Зауважимо, що останній був ведучим, а дехто з решти членом журі. Крім того, виконавці заспівали на сцені: хто сольно, а з молодими учасниками пісенного конкурсу.

Частина так званих зірок, що брали участь у "урочистостях" поки не входять до "чорного списку" Міністерства культури України.

Нагадаємо, нещодавно 24 канал повідомляв, що 10 серпня на початку серпня в окупованій Ялті концерт планує дати популярний гурт 90-х "Руки вверх".

Теги: LifeStyle Новини України Фотоновини Новини Криму Анексія Криму Новини культури
Джерело: 24 Канал
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