Цілком здоровий – під крапельницею: у Росії прокоментували стан Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов і далі перебуває у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі. І, за словами уповноваженого з прав людини у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолія Сака, геть ні на що не скаржиться та виглядає цілком здоровим.

Про це повідомила Meduza.

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Анатолій Сак стверджує, що відвідав в'язня у колонії і свідчить з побаченого на власні очі.

Для людини, яка живе у режимі голодування 116 днів, виглядає цілком здоровим. Він, загалом, спокійний та адекватний. Добровільно отримує медичну допомогу. Коли я його відвідував, він якраз лежав під крапельницею,

– заявив Сак.

І додав, начебто Олег Сенцов не потребує жодних зустрічей з правозахисниками чи представниками релігійних конфесій. Анатолій Сак зацитував слова Сенцова: "Нікого не хочу бачити. Мені достатньо спілкування з адвокатом і з вами".



Анатолій Сак стверджує, що Сенцов здоровий, але лежить під крапельницею

У той же час, омбудсмен підтвердив рішучість Сенцова щодо відсутності намірів припиняти голодування та готовності іти до кінця.

Нагадаємо, Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за начебто планування теракту, і з 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів у Росії. Станом на 6 вересня голодування триває 116 днів.