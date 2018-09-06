14:49
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 20°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Цілком здоровий – під крапельницею: у Росії прокоментували стан Олега Сенцова

56 Читать новость на русском
Цілком здоровий – під крапельницею
Цілком здоровий – під крапельницею / dw.com

Український режисер Олег Сенцов і далі перебуває у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі. І, за словами уповноваженого з прав людини у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолія Сака, геть ні на що не скаржиться та виглядає цілком здоровим.

Про це повідомила Meduza.

Читайте також: Петиція щодо Сенцова на сайті Білого дому зібрала необхідну кількість голосів

Анатолій Сак стверджує, що відвідав в'язня у колонії і свідчить з побаченого на власні очі.

Для людини, яка живе у режимі голодування 116 днів, виглядає цілком здоровим. Він, загалом, спокійний та адекватний. Добровільно отримує медичну допомогу. Коли я його відвідував, він якраз лежав під крапельницею,
– заявив Сак.

І додав, начебто Олег Сенцов не потребує жодних зустрічей з правозахисниками чи представниками релігійних конфесій. Анатолій Сак зацитував слова Сенцова: "Нікого не хочу бачити. Мені достатньо спілкування з адвокатом і з вами".

Сак, Росія, Сенцов
Анатолій Сак стверджує, що Сенцов здоровий, але лежить під крапельницею

У той же час, омбудсмен підтвердив рішучість Сенцова щодо відсутності намірів припиняти голодування та готовності іти до кінця.

Нагадаємо, Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за начебто планування теракту, і з 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів у Росії. Станом на 6 вересня голодування триває 116 днів. 

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кремлівський карлик: топ-факти про Володимира Путіна
сьогодні, 14:46 Кремлівський карлик: топ-факти про Володимира Путіна
Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи
сьогодні, 14:24 Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи
Ірина Лаб'як
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Данилка запросили: у артиста пояснили виступ у Росії
сьогодні, 11:37 Данилка запросили: у артиста пояснили виступ у Росії
Через хімічні викиди в Криму почали вмирати тварини і рослинність: моторошні фото
сьогодні, 10:56 Через хімічні викиди в Криму почали вмирати тварини і рослинність: моторошні фото
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Топ-новини: Тимощук попрощався зі збірною України, Гвардіола успішно дебютував в АПЛ без Зінченка
 14 серпня 2016 , 07:30
Збірна України проведе відкрите тренування
 24 травня 2017 , 12:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук