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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Цілодобова робота та складні умови: ексклюзивний коментар самоізольованих лікарів в Дніпрі

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      У Дніпрі лікарня імені Мечникова надає медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Для цього там виділено декілька корпусів – інтенсивної терапії, терапевтичний для хворих середньої важкості та пологове відділення.

      Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів заступник головного лікаря імені Мечникова Олександр Толубаєв.

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      Він пояснив, що в лікарні цілодобово працюють лабораторії для визначення ПЛР-реакції у пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Також на робочому місці постійно перебуває приблизно 25 медичних працівників. Це ті, які вирішили не наражати на небезпеку свої сім’ї та які не можуть ізолюватися від них.

      ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
      ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 канал

      "Робочі умови досить складні, тому що приходиться перебувати у спеціальному захисному одязі, який дуже важко носити по декілька годин. Він фактично, як костюм сталевара, або, як парник, в якому дуже-дуже жарко", – пояснив Олександр Толубаєв.

      "Хочу зазначити, що наші умови перебування досить комфортні. Звичайно, дома краще, але перебування у лікарні досить комфортне і ніяких скарг я не можу надати з цього приводу", – додав лікар-анестезіолог Сергій Захарченко.

      Про хворих на COVID-19 у лікарні

      Анестезіолог пояснив, що у лікарні перебуває 6 хворих, в яких підтверджено інфекцію COVID-19. З усіма працюють лікарі та медсестри, які повинні ізолюватися. Також він розповів про пацієнтку з важким станом захворювання на COVID-19, яку вже виписали з лікарні.

      Ми виконали всі необхідні заходи стосовно її лікування. Всі вони були в ціль. Пацієнтка видужала, її виписали додому, чому були дуже раді,
      – розповів Сергій Захарченко.

      "Вона захворіла 1 квітня, а 3 квітня звернулася до лікаря. Була госпіталізована й переведена до нас 9 квітня з підтвердженим COVID-19. При надходженні був вкрай важкий стан. Мали дуже сумнівні прогнози, але завдяки лікарям-анестезіологам, роботі всієї команді, підтримки адміністрації – ми зробили все можливе", – пояснив Олександр Толубаєв.

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      Головний лікар додав, що всі медичні працівники, які контактують безпосередньо з пацієнтами з підтвердженим COVID-19 обстежуються методом ПЛР. Серед медичних працівників, жодного ПЛР-позитивного не виявлено. Всі працівники здорові.

      Як відрізняються тести на коронавірус
      У чому полягає різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 канал
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Медицина Новини Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Дніпра
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