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Цілющі напої, які врятують від аритмії і тахікардії

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Цілющі напої, які врятують від аритмії і тахікардії
Цілющі напої, які врятують від аритмії і тахікардії / fizulihuseynov.com

Трав'яні чаї, які мають чимало корисних властивостей, особливо доречними будуть для тих, хто страждає на ішемічну хворобу серця.

Як передає Тerrawoman, людям, які страждають від аритмії і тахікардії, не варто пити напої з кофеїном, зокрема, зелений і чорний чаї, каву. Адже вміст кофеїну посилює різні симптоми, пов'язані з серцевим захворюванням.

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А от трав'яні чаї навпаки – допоможуть усунути симптоми ішемічної хвороби серця – вони зменшують запалення і спазм судин.

Одним з таких є чай з фенхелю, який ще й покращує травлення. Ромашковий чай допоможе понизити рівень стресу, а також зніме метеоризм і абдомінальні спазми. Часто його рекомендують пити перед сном, оскільки напади бувають вночі.

М'ятний чай покращує процес травлення, особливо після споживання жирної їжі, а чай з перцевої м'яти може допомогти у запобіганні багатьох симптомів хвороби.

Також допоможуть усунути симптоми ішемічної хвороби серця чай з чебрецем, імбирний та анісовий чаї.

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Теги: Лікування Здоров'я Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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