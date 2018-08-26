Цимбал виграв першу медаль для України на літньому чемпіонаті світу з біатлону

26 серпня на чемпіонаті світу з літнього біатлону юніори розіграли нагороди в гонці переслідування. Першу медаль в чеському місті Нове Место в скарбничку української збірної приніс Богдан Цимбал.

Гонку переслідування Богдан, який стартував сьомим, провів чудово. На першому рубежі, незважаючи на один промах, українець зберіг позицію, оскільки більшість суперників також не обійшлися без штрафу. А вже далі почав методично відігравати позиції – завдяки швидкій і точній стрільбі, пише biathlon.com.ua.

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Перед останнім рубежем наш спортсмен йшов на четвертій позиції, і для медалі необхідно було чисто відпрацювати стійку і чекати помилок суперників. З першим завданням Богдан блискуче впорався: помітивши, що конкуренти трохи забарилися на рубежі і почали промахуватися, він провів стрільбу більш розмірено, зате бездоганно по точності.

У той же час із трійки лідерів лише росіянин В'ячеслав Малєєв обійшовся без штрафу, а ось дует чехів гостинно пропустив Цимбала вперед. До лідируючого росіянина була дистанція в 23 секунди, і Богдан на останньому колі зосередився на тому, щоб утримати срібло.

Зазначимо, що за показником чистого часу персьюта кращий результат – у Богдана Цимбала! Дистанцію гонки він провів на 17 секунд швидше, ніж її переможець – В'ячеслав Малєєв.

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