Газ дорожчає: скільки українцям доведеться платити, щоб обігріти домівку взимку

Ціна на газ в Європейському Союзі б'є рекорди. Вартість тисячі кубометрів вже перевищує 400 доларів. Водночас у першій половині травня була менше ніж 290. Усе через шантаж Росії навколо "Північного потоку-2". Українці також відчують удар по кишені.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що нібито Кремль хоче якнайшвидше запустити газогін, тому підвищує ціну на блакитне паливо для європейців. Утім це впливає безпосередньо і на українського споживача.

До теми Тариф на газ в Україні міг зрости до 15 гривень за кубометр, – Шмигаль

Вже восени в Україні очікують підвищення вартості блакитного палива на 30%, а то й всі 70%. Все залежить від регіону. Нові ціни постачальники оприлюднять у вересні, а вже у жовтні, за прогнозами експертів, подорожчає опалення та гаряча вода.

Що впливає на тариф

На тариф впливає не тільки вартість газу в Європі та витрати на його транспортування в Україну.

"Другий момент, який суттєво впливає на тариф на тепло — це подолання колізії з 2018 року, коли неможливо було зрозуміти чітко, хто встановлює ціни на тепло для підприємств комунальної енергетики. Зараз НКРЕКП повністю передало встановлення тарифів на місцеві рівні", – пояснив економіст Олег Пендзин.

Також не варто забувати, що до вартості тарифу додався показник розподілу газу. Тож у сукупності цих факторів – підвищення тарифу неминуче.

Цікаво Путін обіцяє, що Росія повністю виконає контракт про транзит газу Україною

Стрибок у 60 – 70%

Утім здорожчання газу відбуватиметься індивідуально по регіонах. Очікують, що вартість блакитного палива стрибне на 60 – 70%.

Голова Департаменту житлово-комунальної інфраструктури при Київській міській державній адміністрації Олег Попенко заявив, що зробили розрахунки й орієнтуються підняти тарифи у таких населених пунктах:

Тернопіль – на 70%;

Старокостянтинів – на 63%;

Одеса – 56%;

Кременчук – 53%.

Ціна на газ у Києві

Щодо Києва, то ціна на газ виросте до 40%. За розрахунками "Укртрансгазу", аби обігріти однокімнатну квартиру восени, її власникам треба буде заплатити в середньому до 2 тисяч гривень. Двокімнатну – понад 3 тисячі, а трикімнатну – 4 тисячі.

Непідйомні для українців ціни

За словами експертів, таке зростання вартості комунальних послуг стане непідйомним для українців і призведе до нарощування боргів. Вони на сьогодні і так налічують приблизно 70 мільярдів гривень серед споживачів та ще 100 мільярдів заборгували компанії-постачальники послуг.

Наразі парламент дозволив реструктуризувати борги останніх, однак остаточне рішення – за урядом та НКРЕКП.

Якщо Кабмін та НКРЕКП не реалізують відповідних рішень, то тоді борги будуть зростати й надалі,

– заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

На думку експертів, розв'язувати проблему з підняттям тарифів може повернення до ручного регулювання цін.

Однак відмова від вільного ринку газу вже показала, що у результаті ми можемо мати проблеми із Міжнародним валютним фондом. Тож на таке влада навряд чи піде в умовах збільшення дефіциту бюджету і відсутності нового траншу від кредитора.

Варто прочитати Європейський суд обмежив прокачку газу в обхід України: що зміниться

"Подорожчання є неминучим для тих, хто сидить на центральному опаленні. Також для тих, хто опалюється від центральної електрики. Подорожчання напевно є неминучим для всіх громадян України, які накручують щось по лічильнику", – зауважив Пендзин.

Водночас до кінця 2021 року підвищення цін на газ точно не вдарить по споживачах, які купують блакитне паливо за річним фіксованим тарифом. Вони відчують зростання цін лише по закінченню їхніх контрактів.

Однак вже очевидно, що підвищення вартості комунальних послуг призведе ще й до збільшення потреб українців у субсидіях, а відтак і додаткових витратах з державного бюджету на це.