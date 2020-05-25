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Ціна на газ знову знизилася: цього разу для промисловості – скільки коштуватиме блакитне паливо

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У червні ціна на газ для промисловості знизиться на понад 20%: що відомо
У червні ціна на газ для промисловості знизиться на понад 20%, – Нафтогаз / UA.NEWS

У червні вартість газу для промислових споживачів знизиться більш ніж на 23 – 26%. Таким чином, його вартість складе від 2 713 гривень до 3 182 грн за тисячу кубометрів. Але це без урахування ПДВ і витрат на транспортування.

Про це свідчать дані Нафтогазу. Зокрема, український оператор оприлюднив прейскурант на природний газ для промислових споживачів на період поставки з 1 по 30 червня 2020 року. Відповідна інформація з’явилася на сайті Нафтогазу.

Радимо ознайомитися Тарифи на газ у червні 2020: скільки заплатять українці

Якою буде ціна на газ для промислових споживачів у червні (за 1 тисячу кубічних метрів)

Місячні обсяги використання природного газу – від 50 тисяч кубічних метрів і без заборгованості та за умови попередньої оплати до періоду поставки (мовиться про календарний місяць)

  • Без ПДВ – 2 713 гривень.
  • З ПДВ – 3 255,6 гривні.
  • Вартість ПДВ – 542,6 гривні.

За умови оплати протягом або після періоду поставки газу (мовиться про календарний місяць) і коли місячні обсяги використання природного газу – до 50 тисяч кубічних метрів (включно)

  • Без ПДВ – 3 182 гривні.
  • З ПДВ – 3 818,4 гривні.
  • Вартість ПДВ – 636,40 гривні.

До теми У "Нафтогазі" очікують подальше падіння цін на газ для населення

Зауважимо, що в травні гуртову ціну на газ для населення знизили на 21%. Отже, для побутових користувачів він наразі коштуватиме 2,3 гривні за кубометр. Але до у цю суму не входять ПДВ, націнки газзбутів та витрати на транспортування.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини України Комунальні послуги Гроші Тарифи на газ Ринок газу Газ Нафтогаз
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