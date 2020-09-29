У жовтні 2020 року "Нафтогаз" встановив ціну на природний газ для населення на рівні 4,70 гривень за кубічний метр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з вереснем вартість блакитного палива не змінилась.

Крім того, тариф "річний" збережений на рівні 5,24 гривні за кубічний метр газу. Про це свідчать дані на сайті "Нафтогазу".

Врто прочитати Ціна на газ в Україні може зрости взимку: Коболєв пояснив, чому

Цікаво, що після двох місяців різкого зростання ціна на газ напередодні місцевих виборів 25 жовтня залишилися на колишньому рівні.

Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв попереджав, що в Україні може зрости ціна на газ взимку, якщо не буде фінансової кризи. Він також пояснив, що у 2019 році ціна на газ не зросла через перенасичення ринку та кризу, викликану пандемією COVID-19.

Як змінювалась ціна на газ від початку року

У лютому українці заплатили за спожитий у березні газ за тарифом 5,86 гривні за кубометр, що на 15% дорожче, ніж у січні.

У квітні через кризу ціни впали на 15%, у травні – ще на 21%.

У червні вартість знизилась ще на 6%.

А в липні ціна зросла на 7%, у серпні ще на 9% – до 3,24 гривні за кубометр.

У вересні кубометр газу коштував 4,7 гривні без урахування вартості доставки. У порівнянні з серпнем це одразу на 46% більше.

Зверніть увагу! З 1 серпня 2020 року ні "Нафтогаз", ні уряд ціни на газ для населення безпосередньо не встановлює – їх регулює ринок. Тобто діє принцип імпортного паритету. Україна купує газ на німецькому або нідерландському хабі. До цієї ціни додають вартість транспортних послуг.