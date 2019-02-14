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      Ціна – тисяча гривень: у Харкові десятки людей вийшли мітингувати за серійного вбивцю

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      У Харкові організували фейковий "мітинг" на підтримку серійного убивці Онопрієнка
      У Харкові організували фейковий "мітинг" на підтримку серійного убивці Онопрієнка / Скріншот із відео 057.ua

      У Харкові пройшов фейковий мітинг на підтримку покійного українського серійного вбивці Анатолія Онопрієнка, якого нібито висунули "кандидатом у президенти". Його організували місцеві журналісти та ветерани АТО.

      Онопрієнка активісти вибрали спеціально для перевірки любителів легкої наживи, пише сайт 057.ua.

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      Організатори зазначають, що охочим таким чином підзаробити – абсолютно все одно, за кого голосувати.

      І замість Онопрієнка ми могли підставити будь-яке прізвище, чи то Мілошевич, Мадуро або Захарченко, це не змінило б нічого,
      – кажуть вони.

      За участь у мітингу платили тисячу гривень. Близько 150 людей зателефонували організаторам лише у перший день після появи оголошення. Видання зазначає, що у зазначений час на площі Конституції зібралися менше людей, ніж зголошувалися, – близько сотні.

      Харків мітинг
      Прийшли мітингувати за серійного вбивцю/ скріншот із відео 057.ua

      Модерував захід ветеран АТО, який підкинув журналістам ідею провести фейковий мітинг. За його командою "мітингувальники" вигукували гасла: "Онопрієнко — це ми!", "Онопрієнко — це сила!" і "Онопрієнко — майбутнє України!".

      Через деякий час організатори покинули "мітинг" і почали отримувати десятки дзвінків з вимогою виплатити тисячу гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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