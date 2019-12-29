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      Ціна електроенергії Бурштинського енергоострова вперше впала нижче ціни Об'єднаної енергосистеми

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      Ціна електроенергії на Бурштинському енергоострові впала / Ілюстративне фото (pixabay)

      Середньозважена ціна електроенергії "на ринку на добу вперед" (РДВ) у торговельній зоні Бурштинского острова (БУОС) 29 грудня становила 1131,30 грн/МВт-год. Водночас такий же показник у торговельній зоні Об'єднаної енергосистеми України був 1 196,52 грн/МВт-год. Тобто, на майже на 5% вищим.

      Фактично, це означає, що у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях електроенергія подешевшає. Про це мовиться на сайті ДП "Оператор ринку".

      Раніше ціна електроенергії в торговельній зоні Бурштинського енергоострова завжди була вищою за ціни в торговельній зоні ОЕС України. Це пов'язано з тим, що 90% електроенергії в БУОС виробляє одна Бурштинська ТЕС, яка входить в "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

      З моменту запуску гуртового ринку електроенергії середньозважена ціна в БУОС у різні періоди була вищою цін в ОЕС України на 13 – 60 відсотків.

      У зв'язку з цим у жовтні Антимонопольний комітет (АМКУ) відкрив антимонопольне розслідування щодо зловживання монопольним становищем "ДТЕК Західенерго" в торговельній зоні БУОС.

      Що таке Бурштинський енергоострів

      Це частина енергосистеми України, умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції, разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Всього на цій території проживає близько 3 мільйонів українців.

      Бурштинський енергоострів відключений від енергосистеми України.

      Він виділений з ОЕС України в 2002 році як пілотний проект для інтеграції з об'єднаною європейською енергосистемою. ОЕС України працює синхронно з країнами колишнього СРСР: Росією, Білоруссю й Молдовою.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Івано-Франківська Новини Львова Новини Закарпаття Енергетика Новини України
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