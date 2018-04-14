Ціна хліба зрівняється з цінами у Східній Європі, – експерт

Сьогодні різниця в ціні на чорний хліб в Україні та Польщі становить 15%. А на білий – 30%. Однак до 2019 року хліб дорожчатиме, доки не зрівняється з європейськими цінами.

Про це повідомив генеральний директор Асоціації поставників Олексій Дорошенко.

Ціни на зернові також зростуть. За останній рік середній індекс цін на зернові у світі збільшився на 12%. Ця тенденція продовжуватиметься. Від урожаю в Україні ціна на хліб аж ніяк не залежить, вона залежить від внутрішньої політики влади, додав експерт.

Окрім того, з початку цього року продукти харчування зросли в ціні на 4,3%. У групі ризику: овочі, всі види м'яса та хліба. Ці продукти тільки додаватимуть в ціні. Фрукти за квартал подорожчали на 18,4%, а овочі – на 18,1%.

"Овочі почнуть дешевшати не раніше липня. А от м’ясо тільки ростиме у ціні протягом року. Бо коштує менше, ніж у всіх країнах Європи. Наприклад, у Польщі курятина на 20% дорожча, ніж в Україні. Але там і якість краща. Зі зростанням ціни на м'ясо в Україні зростатиме і якість, бо постачальником буде переважно Євросоюз", – додав експерт.

Світовий банк прогнозує підвищення рівня інфляції у 2018-му році до 10%. Курс – основний рушій подорожчання, пояснює економічний експерт Всеволод Степанюк.

Причина подорожчання – політика Нацбанку. Він підняв ставку і зараз ніби втримує курс. За рахунок чого? Шляхом залучення спекулятивних грошей у цінні папери. Через 3-5 місяців ці гроші почнуть "виходити" з України – і курс обвалиться. Це позначиться на ціні всіх продуктів,

– підсумовує Степанюк.

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