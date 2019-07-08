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      Що буде з цінами на бензин у серпні

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      Ціна на бензин у серпні 2019 - чи подешевшає бензин в Україні: думка експертів
      Скільки коштуватиме бензин у серпні / ua.news/

      Саудівська Аравія пообіцяла у серпні зниження цін на деякі сорти нафти для європейських країн. Але його варто сприймати як стимулюючі знижки. Говорити про те, що саудівці готують ґрунт під вихід з угоди країн ОПЕК, поки рано. Напряму на ціни українського бензину ці знижки не вплинуть, але шанси на подешевшання палива є.

      На думку експерта компанії "Ерс-Інжиніринг" Гліба Трофимчука в Україні стосовно вартості бензину закріпилися дві тенденції. З одного боку, як показує практика останніх років, паливо в нашій країні стабільно дорожчає, причому незалежно від вартості нафти, відзначив він у коментарі 24 каналу. Так, недавній відкат світових цін практично не вплинув на цінники наших автозаправок.

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      "Крім того, будь-які зміни ціни на нафту мають відтягнутий за часом ефект. Затримка може становити до двох-трьох місяців. Так що очікувати зниження вартості бензину на українських заправках я б не став", – зазначив Трофимчук.

      Експерт корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко також подешевшання бензину не прогнозує.

      Вартість пального залежить від курсу гривні та від позиції постачальників-монополістів. Зниження цін вплине на обсяг видобутку в інших країнах. Пального стане менше, отже в Україні воно не подешевшає,
      – пояснив Матвієнко.

      Експерт Європейського аналітичного центру Вадим Бардась більш оптимістичний. За його словами, незважаючи на 4% знижку на поставки саудівської нафти в Європу та Азію, країни-учасники ОПЕК продовжили угоду про зниження обсягів видобутку. Експерт вважає, що це рішення зменшить ціновий ефект та забезпечить стабілізацію цін на нафту.

      Укріплення національної грошової одиниці на 10% спостерігається в Україні з вересня минулого року, також синхронно знижується вартість "чорного золота" на Чикагській товарній біржі на 20%. Це основні фактори, котрі забезпечили деяке зниження вартості пального на АЗС,
      – пояснив Бардась.

      Якщо курс долара продовжить знижуватись, а ціна нафти буде коректуватися до 60 доларів за барель, то можна очікувати подальше здешевлення вартості пального у липні-серпні поточного року ще на 2-3%, вважає експерт.

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      Теги: Новини України Нафта Ціни Енергетика
      Джерело: 24 канал
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