Ціна на біткойн суттєво змінилася: назвали причини
В ніч на вівторок, 6 лютого, курс біткойна обвалився нижче позначки сім тисяч доларів.
Зокрема, за даними Bitfinex повідомляє, що станом на 4:40 за Києвом за один біткойн давали всього лиш 6,512 долари.
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За словами інвесторів та аналітиків, тривале падіння біткйна є "легким протверезінням криптовалюти".
При цьому фахівці зазначають, що причин затяжного падіння курсу біткойна є кілька. Серед них – нові правила для трейдерів в Південній Кореї. Тепер вони повинні будуть ідентифікувати себе за допомогою банківського рахунку. Таким чином ринок хочуть захистити від криміналітету.
Окрім того курс впав і через чутки про крадіжки біткойна на південнокорейських біржах.
Ще одна причина – намір влади Індії повністю заборонити торгівлю крипто валютою на своїй території.