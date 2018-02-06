Ціна на біткойн суттєво змінилася: назвали причини

В ніч на вівторок, 6 лютого, курс біткойна обвалився нижче позначки сім тисяч доларів.

Зокрема, за даними Bitfinex повідомляє, що станом на 4:40 за Києвом за один біткойн давали всього лиш 6,512 долари.

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За словами інвесторів та аналітиків, тривале падіння біткйна є "легким протверезінням криптовалюти".

При цьому фахівці зазначають, що причин затяжного падіння курсу біткойна є кілька. Серед них – нові правила для трейдерів в Південній Кореї. Тепер вони повинні будуть ідентифікувати себе за допомогою банківського рахунку. Таким чином ринок хочуть захистити від криміналітету.

Окрім того курс впав і через чутки про крадіжки біткойна на південнокорейських біржах.

Ще одна причина – намір влади Індії повністю заборонити торгівлю крипто валютою на своїй території.