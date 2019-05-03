Ціна на борщовий набір може знизитися через рік, і це не сенсація, – EastFruit

Цибуля, картопля, морква, буряк та інші овочі, необхідні для приготування борщу на початку травня 2019 року стрімко подорожчали. Експерти з EastFruit пояснили, в чому причина, і чому в цьому немає нічого сенсаційного.

Стрімко зросли ціни на овочі у весняному сезоні 2019 року в Україні через низький урожай, спричинений несприятливими погодними умовами. Але через рік борщовий набір може коштувати вже у 10-15 разів менше, і в цьому також немає сенсації. Про це йдеться у аналітичному матеріалі експертів з EastFruit.

Читайте також: М'ясні вироби подорожчали в Україні: що і наскільки

Однак нижчої ціни на овочі весною 2020 року можна очікувати лише за умови, якщо в період вирощування нового врожаю не буде погодних аномалій.

Чому весною 2019 в Україні високі ціни на овочі

У 2018 році влітку була засуха й аномальна спека. Саме тому врожай не видався таким, як очікували, та й якість продуктів залишає бажати кращого. Особливо цибулі, яку вирощують здебільшого у південних регіонах країни. Але так само і картоплі з центральних та північних регіонів.

Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча, ніж у Німеччині – читайте у матеріалі 24 каналу

Через її погану якість довелося збільшувати витрати на зберігання у овочесховищах. Усе це, в свою чергу, підвищує ринкову ціну овочів. Причому гуртова ціна картоплі тривалий час навіть була нижчою за собівартість виробництва та зберігання.



Неврожай та зменшення підприємств на ринку – головні причини високої ціни на овочі

Ще один фактор вплинув на зростання ціни: багато українських підприємств, які займалися вирощуванням овочів, у 2018 році вийшли з бізнесу або різко скоротили виробничі площі. Адже не отримували прогнозованого прибутку кілька років поспіль.

Не отримували тому, що внутрішній ринок збуту втратив Крим і окуповану Росією частину Донбасу. "Саме там цих товарів вирощували мало, ціни були високими, і споживачів було багато", – пояснили в EastFruit.

До слова, зазвичай Україна покриває дефіцит овочів експортом із Польщі та інших країн ЄС. Однаку 2019 році в ЄС також помітний брак овочів.

Євросоюз є великим експортером цибулі. А також картоплі, моркви та інших овочів. Але через неврожай обсяг експорту суттєво зменшився. Навіть MacDonald's був змушений переглянути свої жорсткі вимоги до картоплі фрі в ЄС, оскільки її було катастрофічно мало, і якість продукції була дуже низькою,

– сказав керівник "Української плодоовочевої асоціації" Федір Рибалко.

Саме тому українські імпортери овочів уперше почали закуповувати овочі (і насамперед цибулю) у країнах Центральної Азії. Що значно дорожче, ніж з ЄС, а отже і позначилося на ціні для українського споживача.

Що зміниться у наступному сезоні? За даними EastFruit, площі під вирощування овочів суттєво збільшать. Тож якщо влітку 2019 не буде аномальної спеки і посухи, тоді в 2020 році варто очікувати навіть перевиробництва і, відповідно, зниження цін.