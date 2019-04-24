Нова ціна газу: чи чекати подешевшання з новим президентом

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає від "Нафтогазу" знизити ціну на газ. У компанії пояснюють, що не можуть виконувати одночасно два протилежні за змістом розпорядження Кабміну – про спецціну і про зниження. А команда майбутнього президента Володимира Зеленського також закликає уряд і "Нафтогаз" знизити ціну газу. Хто кому не дає це зробити та чи є для цього умови – розбирався 24 канал.

Останні чотири місяці ціни на газ у Європі знижувалися, і зараз ціна на газ для населення України вища, аніж ціна газу на біржі у Європі, зазначила у коментарі 24 каналу амбасадорка Міжнародної Амбасади жінок-підприємниць Наталія Вальда.

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Член ради Реанімаційного Пакета Реформ, Голова громадської ради Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Таран погодився, що умови на світовому ринку газу зараз цілком дозволяють знизити його вартість для українців.

Як пояснив у коментарі 24 каналу СЕО компанії ETG.UA Володимир Шведкий, ринкова ціна на закупівлю та імпортний паритет дозволяє у першу чергу не збільшувати ціну на газ та, можливо, утримати або провести невелике зниження ціни у 2 та 3 кварталі 2019 року (нагадаємо, з 1 травня ціна на газ мала збільшитися до 9400 гривень за тисячу кубометрів).

НАК "Нафтогаз" оперує не місячною ціною, а кварталами, або опалювальним/не опалювальним сезонами. Ціна дійсно може падати на спотовому ринку (це ціна на сьогоднішній день), але на ф’ючерсному ринку (резерв на наступний період) 3 та 4 кварталу вона вища з огляду на ринкову кон’юнктуру, оскільки газ – це сезонний товар: 8500 гривень за тисячу кубічних метрів та 8800 відповідно,

– уточнив Шведкий.

Виходить, зменшити вартість газу можна. Але коли, як і хто це робитиме?



Гройсман з Коболєвим "воюють" за ціну газу для українців

Питання ціни на газ в Україні сьогодні більш політичне, аніж економічне, зазначила Наталія Вальда. Вона нагадала – команда майбутнього президента Зеленського закликала НАК "Нафтогаз України" та Кабінет міністрів понизити ціни для населення із 1 травня.

Проте, досі чинним президентом є Петро Порошенко, а Володимир Зеленський ще не має повних повноважень. Якщо зараз Порошенко та уряд блокуватимуть рішення про зниження ціни газу – вони таким чином продемонструють своє протистояння новому президенту та можливості негайно полегшити стан із газом в межах реального на теперішній час. Тому, в інтересах самого Петра Порошенка та уряду сприяти зниженню вартості газу для населення вже саме зараз,

– вважає підприємець.

На думку Віктора Тарана, судячи із заяви штабу Зеленського, складається враження, що його команда намагається приписати собі заслугу важких двотижневих переговорів між урядом та "Нафтогазом". Якщо ціна на газ для населення опуститься з 1 травня – це буде персональна заслуга Гройсмана та Коболєва, вважає експерт.

А намагання майбутнього президента заробити "політичні бали" на заслугах інших можуть зіграти в мінус Зеленському, оскільки всі чудово розуміють, що він не має ніякого стосунку до зниження ціни на газ, зауважив Таран.

Експерт Центру структурної політології "Вибір" Лілія Брудницька вважає, що МВФ не наполягатиме саме на підвищенні ціни на газ, оскільки високі тарифи вигідні насамперед українським корупціонерам та окремим їхнім зовнішнім партнерам.

Володимир Шведкий нагадав, що позиція МВФ – не в рівні ціни, а в моделі ринкового ціноутворення. Якщо на сьогодні ринковий паритет дозволяє знижувати ціну, тоді це має узгоджену позицію з МВФ.

Останні 10 років МВФ вимагає від української влади встановити ринкову ціну на газ для населення. Відповідно, якщо ціна на газ опуститься через світову кон'юнктуру, а не через політичні мотиви урядовців, МВФ не буде заперечувати проти відповідних дій уряду та Нафтогазу,

– деталізував Віктор Таран.

Зі слів експертів зрозуміло, що у МВФ немає особливих вимог щодо виключно підвищення газових тарифів.

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На думку Лілії Брудницької, робити наші можновладці мають наступне.

Уряду варто взяти до відома результати аудиту НАК "Нафтогаз України" Рахунковою палатою, звернутися до суду від імені українського народу на керівництво НАКу про зловживання службовим становищем, розкрадання в особливо великих розмірах та завдання збитків державі.

"А Зеленський міг би зупинити всі нормативні акти, у тому числі місцеві, про підвищення тарифів, ініціювати незалежний аудит. Перевірити діяльність НКРЄ КП (дати доручення). Зібрати РНБО на екстрене засідання з порядком денним: "Штучно завищені тарифи на ЖКГ-послуги як чинник дестабілізації України". Дати доручення СБУ розслідувати, чи не було зради Батьківщини у діях керівництва НКРЄ КП, "Нафтогазу", окремих урядовців та прем’єр-міністра особисто, а також можливі зв'язки з закордонними корупціонерами", – перерахувала можливі дії Брудницька.



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Володимир Шведкий зауважив – уряд узяв на себе певні зобов'язання щодо ринкової ціни на газ у 1-2 кварталі, тому модель ринкового ціноутворення навряд чи хтось буде порушувати.

А Лілія Брудницька переконана, що за наявності політичної волі на зниження вартості газу потрібно максимум півтори години разом з обідньою перервою.

Гройсман сказав – і 30 копійок НАК скинув. Це швидко: Верховна Рада невідкладно розглядає відповідні проекти, голосує, президент підписує і – до виконання. Але Верховна Рада чинного скликання навряд чи здатна на подібне самозречення. З іншого боку, обраний президент і після інаугурації може бути скутим чинною коаліцією, безладом в енергетичній сфері та фінансовими проблемами країни,

– уточнила Брудницька.

На її думку, було б ефектно під час церемонії вступу у посаду оголосити про зниження тарифів, але без відповідних механізмів, без різких рішень і, головне, без потужної команди це проблематично: озвучене рішення просто не буде виконуватися, як у Києві не виконується рішення судів про скасування завищених тарифів на утримання прибудинкових територій. Зниження тарифів ЖКГ має обов’язково супроводжуватися посадками винних, впевнена Брудницька, а нині силові структури ще очолюють креатури апологетів високих тарифів. Володимиру Зеленському буде надзвичайно складно навіть підступитися до цього питання, плюс саботаж на місцях. Тому можна знизити тарифи, але є багато "але". Скоріш, не встигнуть, і питання буде відкладене до жовтня, констатувала експерт.

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У підсумку – бачимо, що об'єктивних причин для не зниження вартості газу для українців саме зараз немає. Але в Україні газова ціна, улюблене "дитя" наших популістів, ніяк не зіпнеться на рівні ринкові ноги. Можливо, Зеленському вдасться тиснути на звиклих до газових маніпуляцій політиків, але для цього треба узгоджена командна робота.