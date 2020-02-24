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      Ціна на газ для населення у лютому опустилася майже до чотирирічного мінімуму

      - Читать новость на русском
      Газ для українців подешевшав майже до чотирирічного мінімуму / prm.ua

      Оптова ціна на газ для населення у лютому 2020 року становить 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів. А це найнижча вартість, починаючи з квітня 2016 року.

      Про значне здешевлення природного газу для українців повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

      Дізнайтесь більше: Коли вимкнуть опалення в Україні у 2020 році

      У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, становить 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів,
      – йдеться в повідомленні.

      Це на 15% менше, ніж було у січні 2020 року. А також на 37% менше, ніж у лютому 2019 року. У "Нафтогазі" також наголошуються, що ціна на газ є найнижчою оптовою ціною компанії з квітня 2016 року.

      Нова вартість розрахована "Нафтогазом" відповідно до постанови уряду й показує ринкові тенденції зниження вартості енергоресурсів.

      Зазначається, що клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції "Газовий запас" можуть оплачувати поставки за лютневою, зниженою ціною. Невикористаний залишок грошей їм повернуть на рахунки наприкінці опалювального сезону.

      До слова, раніше голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв анонсував, що у лютому компанія перегляне ціни на газ для споживачів. Однак суттєве здешевлення газу очікує на українців влітку 2020 року.

      Що відомо про нову постанову Кабміну щодо газу? 24 січня уряд обмежив ціну газу для населення та теплокомуненерго вартістю палива на нідерландському газовому хабі ТТF. Ціна може змінюватися – збільшуватися або зменшуватися. Все залежить від ринкової ситуації, балансу попиту і пропозиції, погодних умов.

      Затверджений підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року. З 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

      Зверніть увагу! У "Нафтогазі" анонсували зниження цін на газ для промисловості. З 1 березня для цієї категорії споживачів газ стане дешевшим майже на 15%. Мінімальна ціна становитиме 3 тисячі 981 гривню за тисячу кубометрів, максимальна – 4 тисячі 606 гривень.

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Тарифи Тарифи на газ Ціни Нафтогаз Газ
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