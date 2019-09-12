Ціна на газ у вересні знизиться

Ціна на газ для потреб населення у платіжках за вересень знизиться до 4,49 тисячі гривень за тисячу кубометрів без ПДВ та витрат на транспортування. Це на 3,4% або на 150 гривень менше, ніж у серпні.

При цьому в "Нафтогазі" зауважили, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу для відповідного обл- чи міськгазу. Тож постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

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Додамо, що з квітня 2019 року ціни на газ в Україні знизилися вже на 28%.

Проте з початком опалювального сезону попит на газ зросте, тож може зрости і його ціна. Тож у "Нафтогазі" закликали українців скористатися послугою "газовий запас" та сплатити наперед за газ, який використовуватимуть на час опалювального сезону.

Що таке послуга "газовий запас"? Ця послуга дозволяє українцям заздалегідь запастись газом на зиму за низькою літньою ціною. "Літній" газ можна придбати до 25 вересня та використати його протягом опалювального сезону.