18:41
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Ціна на газ у вересні знизиться

      392 Читать новость на русском
      В Україні знизили ціну на газ у вересні
      В Україні знизили ціну на газ у вересні / politeka.net

      Ціна на газ для потреб населення у платіжках за вересень знизиться до 4,49 тисячі гривень за тисячу кубометрів без ПДВ та витрат на транспортування. Це на 3,4% або на 150 гривень менше, ніж у серпні.

      При цьому в "Нафтогазі" зауважили, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу для відповідного обл- чи міськгазу. Тож постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

      Читайте також: Києву загрожує зрив опалювального сезону

      Додамо, що з квітня 2019 року ціни на газ в Україні знизилися вже на 28%.

      Проте з початком опалювального сезону попит на газ зросте, тож може зрости і його ціна. Тож у "Нафтогазі" закликали українців скористатися послугою "газовий запас" та сплатити наперед за газ, який використовуватимуть на час опалювального сезону.

      Що таке послуга "газовий запас"? Ця послуга дозволяє українцям заздалегідь запастись газом на зиму за низькою літньою ціною. "Літній" газ можна придбати до 25 вересня та використати його протягом опалювального сезону.

      blog_ava
      "Стриптизерки": трейлер і сюжет фільму з Лопес і Cardi B в головних ролях
      сьогодні
      7191
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Комунальні послуги Ціни Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обшуки в квартирі Гонтаревої: що відомо про нерухомість ексглави Нацбанку
      сьогодні , 18:31 Обшуки в квартирі Гонтаревої: що відомо про нерухомість ексглави Нацбанку
      131
      Чому хочуть змінити всіх членів ЦВК
      сьогодні , 18:02 Чому хочуть змінити всіх членів ЦВК
      368
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      сьогодні , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1162
      Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье
      сьогодні , 17:15 Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье
      Злой Одессит 677
      Тигриця чи левиця? Що ви знаєте про Еліну Світоліну
      сьогодні , 16:03 Тигриця чи левиця? Що ви знаєте про Еліну Світоліну
      Наталя Сколоздра 1419
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук