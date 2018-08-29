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Ціна на газ в Україні може сильно зрости: Рева назвав цифру

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Газ в Україні може здорожчати майже на половину
Газ в Україні може здорожчати майже на половину / Фото з відкритих джерел

В Україні ймовірне подорожчання газу майже на 50% для побутових споживачів. Відтак, ціна блакитного палива зросте до 11 гривень за один кубометр. Саме такими є вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання нового кредитного траншу.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передають "Аргументи і факти".

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За його словами, підвищивши тарифи, уряд збирається домовитися з МВФ щодо запровадження ринкової вартості газу для отримання нового кредитного траншу.

Чиновник розповів, що раніше уряд навмисне ввів помірний тариф для населення, незважаючи на готову формулу підрахунку ринкової ціни.

Взагалі Фонд вимагає введення у дію постанови Кабміну, яку було затверджено. Якщо перерахувати ціну газу за формулою, яка там є, то з нинішніх 6,95 гривень ціна на газ повинна була б бути майже 11 гривень за 1 кубометр, це майже на 50% більше,
– заявив Рева.

На думку міністра, підвищення ціни на газ для українців є тимчасовою ситуацією і ціна є такою, тому що Україна не має власного ринку видобутку газу. Якщо країна створить такий ринок, то це стане головною можливістю знизити ціни на газ для населення.

Нагадаємо, 29 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження спецзобов’язання "Нафтогазу" на продаж газу за зниженими цінами для потреб населення до 1 жовтня 2018 року. Таким чином, ціни на газ для населення не зростатимуть до кінця вересня.

Теги: Новини України Тарифи МВФ Транш МВФ Кабінет Міністрів України Міністерство соціальної політики комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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