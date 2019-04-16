Ціна на газ зросте для українців з 1 травня: чому і на скільки

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення. Тому, з 1 травня вартість газу для побутових споживачів зросте й становитиме близько 9,7-9,8 гривні за кубометр.

Керівник газового дивізіону "Нафтогазу" Андрій Фаворов в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів, що Кабмін може знизити ціну на газ для населення лише двома способами — надавши пряму вказівку, або внісши зміни до постанови №867, яка передбачає державне регулювання цін на газ для населення (так званий режим ПСО).

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Водночас постанова уряду №293, якою Кабмін пропонував знизити ціни на газ для українців, не є ані першим, ані другим шляхом. Тому, обидві постанови уряду суперечать одна одній.

Відтак, у травні "Нафтогаз" підвищить ціну на газ для побутових споживачів. Вона становитиме 9,7-9,8 гривні за кубометр, хоча уряд на початку квітня розпорядився знизити її до 8,38 гривень за кубометр.

"Ми будемо змушені дотримуватися чинної постанови №867, якою на нас покладені спецзобов'язання. Але наша позиція залишається незмінною. НАК вважає, що газ має продаватися за ринковою ціною, яку визначає попит і пропозицію. Цей рівень може бути як вище ціни, встановленої Кабміном, так і нижче", – наголосив Фаворов.

Чому "Нафтогаз" знижував ціну на газ у квітні? НАК "Нафтогаз" за дорученням Кабміну на початку квітня зменшив ціну на газ для побутових споживачів. Тому, за квітень українці отримають нові платіжки – замість 8,55 гривні за кубометр газу, прийдеться заплатити 8,38 гривні. А ціна газу для промисловості була знижена з 1 квітня. Це стало можливим завдяки тому, що в Європі газ зараз подешевшав.



Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів.

Чому об'єктивних передумов для зниження ціни на газ в України немає – читайте у матеріалі 24 каналу.