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      Ціна на новобудови падати не буде, – президент Корпорації нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник

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      Ростислав Мельник

      Дешевшати нема куди: вартість квадратного метру житла від забудовників може лише підніматись.

      Це пояснює Ростислав Мельник у своєму блозі на сайті ЛІГА.

      "Вона (ціна – Ред.) точно не стане нижчою, – наголошує Мельник. – Галузь сильно залежить від валютного курсу та кон’юнктури на ринку праці: ми змушені рахуватись з кожним з цих чинників. Коливання долара – це вже стрес, це зростання цін на матеріали, комплектуючі, метал, енергоносії, логістику тощо – на все те, що є складовими собівартості квадратного метра".

      Разом з тим, за словами девелопера, відіграє свою роль і ситуація на ринку праці. Ростислав Мельник наводить приклад: щойно у 2017 році було відкрито кордони до Європи, як затрати на оплату праці будівельників зрівнялись з середньоєвропейськими. Тобто – в українських реаліях виросли вдвічі.

      Хто не платив робочим – залишався без рук, люди масово виїжджали до Польщі чи ще куди. А піднялись затрати на зарплати – виросла собівартість (квадратного метра житла – Ред.). Зазначу, що сьогодні маржинальність житлового будівництва в цілому суттєво знизилась, вона значно нижча, ніж, скажімо, була 15 чи навіть 5 років тому,
      – підкреслює Ростислав Мельник.

      Він переконаний, що попит на житло в Україні – попри кризу – залишиться високим та буде лише зростати. Оскільки вирішення квартирного питання донині є одною з ключових проблем українців.

      Ринку є куди рости – зараз компанії спроможні збудувати трохи більше половини від тої кількості квадратних метрів, яка зводилась за радянських часів. У 1990 році на території України у експлуатацію було здано 17,4 млн м2 житла. Минулоріч – лише 11 млн м2. А у 2018-му – взагалі 8,7 млн м2,
      – наводить статистику Президент Корпорації РІЕЛ.

      За його словами, нині кожна четверта сім’я у країні не має будь-якого власного житла, а кожна третя – потребує якнайшвидшого поліпшення житлових умов.

      Разом з тим, нерухомість була й буде "єдиним найнадійнішим інструментом збереження заощаджень або вдалого інвестування", – вважає автор блогу.

      Нагадаємо, Корпорація нерухомості РІЕЛ заявила, що під час карантину буде продовжувати працювати на всіх своїх майданчиках в штатному режимі. При цьому компанія відмовилась від практики прив’язки ціни на квадратний метр до курсу долара – ціни на об’єкти, що продаються, зафіксовано у нацвалюті.

      Теги: Новини України Ціни на нерухомість Новини нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник
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