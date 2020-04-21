Ціна нафти на червневі контракти продовжує падати: що відомо

На торгах 21 квітня червневі ф'ючерси на нафту продовжили падіння. Ціна на марку Brent опустилася до 19,76 долара за барель, WTI – до 14,13. Це сталося після того, як ціна травневих контрактів повернулася в позитивну зону.

Про падіння цін на нафту Brent та WTI за контрактами поставки у червні свідчать дані Investing.com.

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Про контракти на нафту Brent

Вартість червневих контрактів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures наразі становить 19,76 долара за барель. Це на 5,81 долара, або на 22,72%, нижче, ніж було під час попередньої сесії. Під час цих торгів ціна контрактів опускалася до 18,1 долара за барель, що є мінімумом з 2002 року.

Про контракти на нафту WTI

Ф'ючерси на WTI на червень на Нью-йоркській товарній біржі наразі подешевшали на 6,3 долара за барель, тобто на 30,84%. Тепер ціна нафти становить 14,13 долара за барель. Їх вартість опускалася впродовж торгів до 11,6 долара за барель. Це мінімум, починаючи з 1999 року.

До слова, травневі контракти на нафту WTI вийшли з негативної зони. Їх вартість становить 5,09 долара за барель. Для порівняння: до закінчення торгів 20 квітня ціна травневих контрактів впала до мінус 37,63 долара за барель.

За даними IHS Markit, обсяг торгівлі червневими ф'ючерсами 21 квітня у п'ять разів вищий, ніж травневими.

Що відомо про WTI?Це марка нафти, ціну на яку використовують як один із показників світових цін на "чорне золото". Це одна з так званих маркерних сортів нафти. Ф'ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі. Нафту добувають у західному Техасі.

Що відомо про обвал цін на нафту