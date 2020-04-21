Ціна нафти на червневі контракти продовжує падати: що відомо
На торгах 21 квітня червневі ф'ючерси на нафту продовжили падіння. Ціна на марку Brent опустилася до 19,76 долара за барель, WTI – до 14,13. Це сталося після того, як ціна травневих контрактів повернулася в позитивну зону.
Про падіння цін на нафту Brent та WTI за контрактами поставки у червні свідчать дані Investing.com.
Зверніть увагу Світове зниження цін на нафту: експерт пояснив, як це вплине на економіку України
Про контракти на нафту Brent
Вартість червневих контрактів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures наразі становить 19,76 долара за барель. Це на 5,81 долара, або на 22,72%, нижче, ніж було під час попередньої сесії. Під час цих торгів ціна контрактів опускалася до 18,1 долара за барель, що є мінімумом з 2002 року.
Про контракти на нафту WTI
Ф'ючерси на WTI на червень на Нью-йоркській товарній біржі наразі подешевшали на 6,3 долара за барель, тобто на 30,84%. Тепер ціна нафти становить 14,13 долара за барель. Їх вартість опускалася впродовж торгів до 11,6 долара за барель. Це мінімум, починаючи з 1999 року.
До слова, травневі контракти на нафту WTI вийшли з негативної зони. Їх вартість становить 5,09 долара за барель. Для порівняння: до закінчення торгів 20 квітня ціна травневих контрактів впала до мінус 37,63 долара за барель.
За даними IHS Markit, обсяг торгівлі червневими ф'ючерсами 21 квітня у п'ять разів вищий, ніж травневими.
Що відомо про WTI?Це марка нафти, ціну на яку використовують як один із показників світових цін на "чорне золото". Це одна з так званих маркерних сортів нафти. Ф'ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі. Нафту добувають у західному Техасі.
Що відомо про обвал цін на нафту
- Обмеження, що ввели уряди країн по всьому світі через пандемію коронавірусу, завдали важкого удару по попиту на нафту.
- Водночас угода держав ОПЕК + про обмеження видобутку ще не набула чинності.
- Тому глобальні потужності для зберігання нафти виявилися фактично вичерпаними.
- Віцепрезидент IHS Markit Джим Буркхард заявив, що обмеження видобутку та зняття карантинних обмежень можуть скоротити надлишок нафти на ринку на 17 мільйонів барелів на добу цієї весни.
Читайте також
-
Судові засідання в умовах карантину: Зеленський підписав законопроєктсьогодні , 17:19
-
Падіння цін на нафту: які наслідки для України і світусьогодні , 17:25
-
Великоднє загострення на фронті: експерт оцінив наміри Росіїсьогодні , 14:40
-
Новини про коронавірус 21 квітня: карантин в Україні продовжать, але послаблятьсьогодні , 16:20
-
Як приготувати смачну каву вдома: поради баристисьогодні , 15:26
-
"Нафтогаз" і Expert Petroleum уклали контракт на видобуток газу в Західній Українісьогодні , 14:42