Ціна на російську нафту рекордно обвалилася: скільки грошей втратить Росія
Російська нафта Urals, яку РФ поставляє у країни Європи, 18 березня подешевшала на 5,25 доларів за барель — до 18,64 доларів. Це найнижча ціна з лютого 2002 року.
Падіння ціни на російську нафту може продовжитись, повідомляє Argus Media. Вартість Urals невпинно падає через рішення саудівської національної компанії Saudi Aramco різко знизити контрактні ціни на нафту у квітні.
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Дешевшають також і нафтові компанії, наприклад, "Лукойл", "Роснефть" і "Сургутнафтогаз".
Міністр фінансів РФ Антон Силуанов вже заявив, що федеральний бюджет Росії у 2020 році недорахується близько 3 трильйонів рублів (1,02 трильйона гривень) нафтогазових доходів через падіння цін на нафту.
Зверніть увагу! Через обвал цін на нафту російський рубль рекордно знецінюється. Курс долара 19 березня перевищив 81 рубль, євро піднявся вище 89 рублів. Це найнижчі показники з 2016 року.
Водночас російському Сбербанку запевняють, що колапсу в Росії не буде, адже змодельований найжорсткіший сценарій економічної кризи при якому барель "чорного золота" коштуватиме лише 20 доларів, а один долар вартуватиме 100 рублів.
Проте російський бюджет, наголосимо, передбачає 42 долари за барель нафти.
Обвал цін на нафту: головне
- 6 березня 2020 року країни ОПЕК не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Таким чином з 1 квітня всі обмеження на видобуток нафти будуть зняті. У Росії заявили, що угода з ОПЕК не відповідала її інтересам.
- Тепер нарощування видобутку нафти Росією залежатиме лише від планів нафтових компаній, тобто це можливість неконтрольовано збільшувати видобуток "чорного золота".
- У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%: це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Через обвал міжнародних фондових бірж та різке падіння акцій провідних російських компаній, цей день назвали "чорним понеділком".