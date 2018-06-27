Ціна смартфона Xiaomi Mi Max 3 виявилася нижчою, ніж передбачалося раніше

В соціальній мережі Weibo опублікували скріншот із офіційного сайту Xiaomi, на якому зображений Mi Max 3 Pro. А вже сьогодні, 27 червня, інсайдери розкрили ціну Mi Max 3, запуск якого відбудеться вже через кілька тижнів.

Про це повідомляє prostotech.

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Mi Max 3 представлять на початку наступного місяця. А сьогоднішній витік показує, що Mi Max 3 в варіанті з 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища оцінений в 258 доларів (близько 6 756 гривень), так що він буде доступним для багатьох користувачів. На жаль, поки не відомо скільки коштуватиме варіант Pro.



Xiaomi Mi Max 3 коштуватиме дешевше, ніж раніше думали інсайдери

Варто зазначити, що ця ціна ще не підтверджена офіційно, так що компанія може оголосити іншу вартість під час запуску. Раніше повідомлялося, що Xiaomi Mi Max 3 у версії 6/128 ГБ коштуватиме 334 долари (близько 8 730 гривень).

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