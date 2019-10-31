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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Ціна землі зросла в 6 – 8 разів, – Лозинський про світовий досвід земельної реформи

      187 Читать новость на русском
      Роман Лозинський
      Роман Лозинський / uhp.org.ua

      У світі мораторій на продаж землі, окрім України, діє ще у Венесуелі, Північній Кореї, Таджикистані, Конго та Кубі. Саме в цих країнах живуть найбідніші селяни.

      Про це в ефірі програми "Політанатомія" розповів депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський. Він зазначив, що у вище перелічених країнах в принципі немає ринку землі і наголосив, що навіть Росія більше ніж 5 років відкрила його.

      До слова: Земельне питання обросло міфами, – Кабмін

      "Хочу назвати цифри інших держав, які ближчі до нас, тобто країни східної Європи – Польща, Балтія. Я зараз  можливо назву не в стовідсоткових цифрах, але 6 – 8 разів ціна землі після відкриття ринку в цих країнах зросла", – наголосив депутат.

      Тобто, якщо ми повертаємось до власника, наприклад, до моєї бабусі, яка в Яворівському районі, Львівської області, має клаптик, уявімо, гектар землі, то нехай сьогодні він коштує одиницю, то завтра він коштуватиме 7 одиниць. Тут дуже важливий є фактор – в неї ніхто не прийде забирати цю землю,
      – зазначив Лозинський.

      Він додав: "закон, який приймається, і ринок, який відкривається, – це ж не ринок рейдерства і не ринок захоплення. Це не означає, що до вас завтра приїдуть поставлять стовпчики".

      В яких країнах досі діє мораторій землі: дивіться інфографіку 24 каналу

      ринок землі

      Що відомо про ринок землі в Україні та що може змінитись?

      – В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

      – В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

      – Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.

      – Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.


      Що думають українці про продаж землі / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      31 жовтня
      18902
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Ринок землі Гроші Законодавство
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