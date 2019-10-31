Ціна землі зросла в 6 – 8 разів, – Лозинський про світовий досвід земельної реформи

У світі мораторій на продаж землі, окрім України, діє ще у Венесуелі, Північній Кореї, Таджикистані, Конго та Кубі. Саме в цих країнах живуть найбідніші селяни.

Про це в ефірі програми "Політанатомія" розповів депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський. Він зазначив, що у вище перелічених країнах в принципі немає ринку землі і наголосив, що навіть Росія більше ніж 5 років відкрила його.

До слова: Земельне питання обросло міфами, – Кабмін

"Хочу назвати цифри інших держав, які ближчі до нас, тобто країни східної Європи – Польща, Балтія. Я зараз можливо назву не в стовідсоткових цифрах, але 6 – 8 разів ціна землі після відкриття ринку в цих країнах зросла", – наголосив депутат.

Тобто, якщо ми повертаємось до власника, наприклад, до моєї бабусі, яка в Яворівському районі, Львівської області, має клаптик, уявімо, гектар землі, то нехай сьогодні він коштує одиницю, то завтра він коштуватиме 7 одиниць. Тут дуже важливий є фактор – в неї ніхто не прийде забирати цю землю,

– зазначив Лозинський.

Він додав: "закон, який приймається, і ринок, який відкривається, – це ж не ринок рейдерства і не ринок захоплення. Це не означає, що до вас завтра приїдуть поставлять стовпчики".

В яких країнах досі діє мораторій землі: дивіться інфографіку 24 каналу

Що відомо про ринок землі в Україні та що може змінитись?

– В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

– В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

– Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.

– Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.



Що думають українці про продаж землі / Інфографіка 24 каналу