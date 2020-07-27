Ціни на електроенергію в Україні впали: але все одно залишаються найвищими в Європі
За період з липня 2019 року та до липня 2020-го ціна на електроенергію в Україні знизилася. Щоправда, в Україні за електроенергію сьогодні платять більше, аніж в інших країнах Європи. Лише в Польщі ціни перебувають на українському рівні.
Ціна за електроенергію в Україні та Європі
Про це розповів голова Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Його слова пролунали на пресконференції, присвяченій підсумкам року роботи комітету, передає 24 канал.
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Герус підкреслив, що ціна в Україні на електроенергію в липні 2019 року була вищою, ніж є зараз. Щоправда, сьогодні українці все одно платять більше, аніж жителі інших східно-європейських країн.
Мовиться про такі країни, як Словаччина, Угорщина, Румунія. В Польщі ж ціна на електроенергію останнім часом піднялася, і сьогодні вона перебуває приблизно на українському рівні,
– зазначив парламентар.
Голова енергетичного комітету зауважив, що якісь екстраординарні події з точки зору цінових коливань на українському ринку сьогодні не відбуваються.
Динаміка ціни на електроенергію в Україні за липень 2019-го – липень 2020 року / Дані оператора ринку електроенергії в Україні
Ціна на електроенергію в червні
За словами Геруса, за цей час ціна в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) та в Бурштинському енергоострові була вищою, аніж в більшості країн Європи. Виняток лише становить Польща, де ціна була вже достатньо високою
40 – 50 євро – це ціни в Україні, а в Європі ми бачимо ціни в середньому в 25 – 40 євро трималися в червні. Це ми говоримо про ціна за добу наперед,
– констатував Герус.
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Середні ціни на електроенергію в Україні та Європі в червні 2020 року / Дані оператора ринку електроенергії в Україні
Що таке ОЕС і Бурштинський енергетичний острів?
Бурштинський енергоострів (інколи Бурштинський острів) – умовна територія, на якій розташовано електричні мережі Бурштинської електростанції, разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Бурштинський енергоострів, на відміну від решти електромереж України, під'єднано до електромереж країн ЄС і дозволяє експортувати українську електроенергію за кордон.