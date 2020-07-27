За період з липня 2019 року та до липня 2020-го ціна на електроенергію в Україні знизилася. Щоправда, в Україні за електроенергію сьогодні платять більше, аніж в інших країнах Європи. Лише в Польщі ціни перебувають на українському рівні.

Ціна за електроенергію в Україні та Європі

Про це розповів голова Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Його слова пролунали на пресконференції, присвяченій підсумкам року роботи комітету, передає 24 канал.

До речі В Україні зменшили "зелений" тариф для сонячних електростанцій

Герус підкреслив, що ціна в Україні на електроенергію в липні 2019 року була вищою, ніж є зараз. Щоправда, сьогодні українці все одно платять більше, аніж жителі інших східно-європейських країн.

Мовиться про такі країни, як Словаччина, Угорщина, Румунія. В Польщі ж ціна на електроенергію останнім часом піднялася, і сьогодні вона перебуває приблизно на українському рівні,

– зазначив парламентар.

Голова енергетичного комітету зауважив, що якісь екстраординарні події з точки зору цінових коливань на українському ринку сьогодні не відбуваються.



Динаміка ціни на електроенергію в Україні за липень 2019-го – липень 2020 року / Дані оператора ринку електроенергії в Україні

Ціна на електроенергію в червні

За словами Геруса, за цей час ціна в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) та в Бурштинському енергоострові була вищою, аніж в більшості країн Європи. Виняток лише становить Польща, де ціна була вже достатньо високою

40 – 50 євро – це ціни в Україні, а в Європі ми бачимо ціни в середньому в 25 – 40 євро трималися в червні. Це ми говоримо про ціна за добу наперед,

– констатував Герус.

Радимо ознайомитися Як зростуть тарифи на електроенергію в Україні: три сценарії



Середні ціни на електроенергію в Україні та Європі в червні 2020 року / Дані оператора ринку електроенергії в Україні ​



Що таке ОЕС і Бурштинський енергетичний острів?

Об'єднана енергетична система (ОЕС), об'єднує 8 регіональних електроенергетичних систем — Дніпровську, Донбаську, Західну, Кримську, Південну, Південно-Західну, Північну і Центральну. Вони є пов'язаними між собою системоутворюючими та міждержавними високовольтними лініями електропередач.



Бурштинський енергоострів (інколи Бурштинський острів) – умовна територія, на якій розташовано електричні мережі Бурштинської електростанції, разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Бурштинський енергоострів, на відміну від решти електромереж України, під'єднано до електромереж країн ЄС і дозволяє експортувати українську електроенергію за кордон.