Продовольчі товари дорожчають вже другий місяць поспіль. Вартість молочних продуктів та рослинних олій зросла найбільше.

Такі дані з’явились в релізі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Індекс продовольчих цін ФАО в липні виріс на 1,2% у порівнянні з червнем 2020 року і на 1% порівняно з липнем 2019 року.

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У релізі зазначено, що ціни на рослинні олії порівняно з червнем зросли на 7,6%. Це зумовлено зниженням обсягів виробництва, активізацією міжнародного імпортного попиту та нестачею робочих мігрантів. Індекс цін на молочні продукти збільшився на 3,5%. Також на 1,4% зросли ціни на цукор.

Натомість вартість свинини та яловичини знизилася порівняно з минулим місяцем, оскільки імпортний попит у світі залишається нижчим, ніж експортна пропозиція. Водночас м’ясо птиці подорожчало через зменшення обсягів виробництва у Бразилії та зростання вартості кормів. Ціни на зернові продукти майже не змінилися.