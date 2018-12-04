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      Ціни квартир на вторинці Києва: що змінилось у листопаді 2018

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      Ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості Києва у листопаді 2018
      Ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості Києва у листопаді 2018 / Колаж 24 каналу

      У порівнянні з цінами у жовтні 2018 за місяць вартість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житла у Києві не суттєво, але пішла вгору.

      За даними порталу столичної нерухомості 100realty.ua, у листопаді 2018 середня вартість 1-4-кімнатних квартир на "вторинці" у Києві зафіксована на рівні 1236 доларів США за метр квадратний.

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      У порівнянні з жовтнем 2018-го, ціна у доларах зросла на 0,1%.

      Проте через коливання курсу національної валюти, ціни у гривні – навпаки знизились.

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      Так, середня вартість метра квадратного на вторинному ринку житла у Києві у листопаді 2018-го становила 34 679 гривень. І це на 0,9% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

      Від початку року середня ціна на житло у Києві у доларовому еквіваленті збільшилась на 0,3%, а у гривні впала – на 2,6%.


      Динаміка цін на квартири на вторинному ринку Києва

      Від дешевих до дорогих

      У порівнянні з жовтнем середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегмента зменшилась – на 0,8% до 19 859 гривень за метр квадратний, а у 20% високого – на 0,9% до 60 448 гривень за квадрат.

      квартири нерухомість Київ вторинний ринок
      Вартість дешевих та дорогих квартир на вторинному ринку Києва

      Загалом кількість виставлених для продажу квартир на вторинному ринку житла у Києві у листопаді, зменшилась на 2% відносно жовтня 2018-го і становила 16902 квартир.

      Обсяг пропозицій в загальній площі зменшився на 1,8%, а у доларовому еквіваленті – на 1,7%.

      Частка квартир, вперше виставлених на продаж, за звітний місяць становила 12% від всього обсягу пропозиції.

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      Середня ціна пропозиції "нових" квартир в Києві на 1,6% нижча від показників за жовтень 2018-го і становить 34 449 гривень або 1228 доларів за квадрат.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Вторинний ринок нерухомості Ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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