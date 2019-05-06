Ціни на алкоголь та сигарети знову зростуть: коли і на скільки
У 2019 році очікується підвищення цін на алкогольні напої та тютюнову продукцію через збільшення ставок акцизних зборів.
В Інфляційному звіті Національного банку України за квітень йдеться, що зростання цін на алкоголь очікується на рівні 6-9% щорічно у 2019-2021 роках.
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Подорожчання тютюнових виробів прогнозується на 19%.
Згідно зі звітом, у березні 2019 року темпи зростання цін на алкоголь залишились незмінними. А от щодо тютюнової продукції, то там процес підвищення цін сповільнився. НБУ пов'язує це із тим, що індексація специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 20%) була меншою, ніж темпи зростання цін на ці товари.
Що таке акцизний податок? Різновид непрямих податків на товари і послуги, які включено до цін або тарифів. Акцизним податком обкладається така продукція, яка завдає особливої шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу. До таких товарів належать, зокрема, алкогольні напої, сигарети, нафтопродукти, легкові машини.
Що і наскільки подорожчало в Україні в березні 2019 року – читайте у матеріалі 24 каналу