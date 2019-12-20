Ціни на газ у Європі впали після домовленості про транзит між Україною та Росією

В Європі зафіксували падіння цін на газ – загалом на 7-8%. Так енергетичні біржі відреагували на новину про те, що Україна та Росія досягли принципової домовленості щодо нового газового контракту.

Про здешевлення газу свідчить інформація, опублікована на сайті Нідерландської біржі ICE Endex.

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Ф'ючерси на газ стрімко подешевшали, особливо щодо газу, постачання якого заплановане на січень 2020 року. На британському біржовому майданчику ціни зменшилися на 7,1%, а на Амстердамському – на 8,7%, до 13,7 євро за мегават-годину.

20 грудня відбувається продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах братиме участь онлайн.

Що треба знати про газові переговори