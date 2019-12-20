Ціни на газ у Європі впали після домовленості про транзит між Україною та Росією
В Європі зафіксували падіння цін на газ – загалом на 7-8%. Так енергетичні біржі відреагували на новину про те, що Україна та Росія досягли принципової домовленості щодо нового газового контракту.
Про здешевлення газу свідчить інформація, опублікована на сайті Нідерландської біржі ICE Endex.
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Ф'ючерси на газ стрімко подешевшали, особливо щодо газу, постачання якого заплановане на січень 2020 року. На британському біржовому майданчику ціни зменшилися на 7,1%, а на Амстердамському – на 8,7%, до 13,7 євро за мегават-годину.
20 грудня відбувається продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах братиме участь онлайн.
Що треба знати про газові переговори
- Україна планує укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років.
- Натомість в Росії пропонують це зробити лише на 1 рік. При цьому там хочуть, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах.
- Проте Україна не збирається забувати 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.
- Україна, Росія та Єврокомісія за результатами переговорів 19 грудня напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного газового контракту. Про досягнення "принципової угоди щодо транзиту газу" повідомили усі три сторони перемовин.