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      Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні

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      Ціни на квартири у новобудовах Львова: як змінились у серпні 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Львова / Колаж 24 каналу

      Як ціни на квартири у новобудовах Львова змінились за підсумками серпня та чого чекати від ринку нерухомості восени.

      У серпні середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова зросла до 15 600 гривень. Про це свідчать дані порталу нерухомості ЛУН.ua.

      Важливо! Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились

      Мінімальна ціна за квадрат другий місяць поспіль залишається на позначці 10 500 гривень.

      ціна метра квадратного новобудови Львів серпень 2019
      Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова у серпні 2019 / Дані: lun.ua

      Порівняйте, як змінилась вартість метра квадратного у новобудовах в різних районах Львова.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у 2019
      Район Січень, грн/м² Лютий, грн/м² Березень, грн/м² Квітень, грн/м² Травень, грн/м² Червень, грн/м² Липень, грн/м² Серпень, грн/м²
      Сихівський 16300 16000 16300 16300 16600 16400 16200 16200
      Шевченківський 16500 16200 16300 16300 16000 16400 16000 16400
      Залізничний 18100 18400 18400 18400 19200 19900 19100 16500
      Личаківський 18100 18500 19300 19200 21000 21000 19800 19200
      Франківський 20200 20500 20300 20100 20000 20400 20400 20600
      Галицький 33600 32500 32300 32300 33600 33700 33900 34000

      Цифри свідчать, що у Залізничному районі міста, де будують здебільшого житло бізнес- та комфорт-класу, у серпні суттєво знизилась середня ціна метра квадратного – до 16 500 гривень за метр квадратний, у порівнянні з 19 100 грн/м² у липні.

      ціни на нерухомість новобудови Львів райони
      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова за районами у серпні 2019 / Дані: lun.ua

      Експертка з нерухомості Вікторія Берещак пояснює, чому восени ціни на первинному ринку нерухомості України підуть догори. Більше читайте у коментарі.

      Якими були ціни на квартири у новобудовах Львова у липні 2019?

      У липні ціна у гривні впала на понад 2,5% – до 15 500 гривень за квадрат.

      Мінімальна ціна також дещо знизилась – з 10 600 до 10 500 гривень за метр квадратний.

      ціни на квартиру новобудови Львів липень 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Львова у липні 2019 / Дані: lun.ua

      Як змінились ціни у районах Львова?

      За підсумками липня незмінною залишилась лише середня вартість метра квадратного у новобудовах у Франківському районі міста. В 4 районах ціни відчутно опустились.

      Актуально! Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують стрімке падіння

      Так, у Сихівському та Шевченківському, де будують здебільшого житло комфорт-класу середня ціна знизилась 16200-16000 гривень за метр квадратний.

      Відчутно впали у ціні квартири у новобудовах Залізничного та Личаківського району. Тут переважають помешкання бізнес-класу і у липні метр квадратний в них можна було придбати в середньому 19100-19800 гривень за квадрат.

      Галицький район, який охоплює центр Львова, став єдиним районом міста, де у липні середня ціна метра квадратного на квартири у новобудовах не знизилась, а навпаки – зросла.

      В елітних новобудах в центрі метр квадратний коштував в середньому у 33 900 гривень.

      Львів оперний панорама ратуша
      Найдорожчі квартири продають у новобудовах у центрі Львова / Фото: 24 канал

      За даними ЛУН.ua, на початку серпня 2019 у Львові були доступні для продажу квартири у 192 житлових комплексах.

      Порівняйте, як у липні змінились ціни на квартири у новобудовах Києва та Одеси.

       
       
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Львова Ціни Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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