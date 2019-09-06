Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
Як ціни на квартири у новобудовах Львова змінились за підсумками серпня та чого чекати від ринку нерухомості восени.
У серпні середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова зросла до 15 600 гривень. Про це свідчать дані порталу нерухомості ЛУН.ua.
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Мінімальна ціна за квадрат другий місяць поспіль залишається на позначці 10 500 гривень.
Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова у серпні 2019 / Дані: lun.ua
Порівняйте, як змінилась вартість метра квадратного у новобудовах в різних районах Львова.
|Район
|Січень, грн/м²
|Лютий, грн/м²
|Березень, грн/м²
|Квітень, грн/м²
|Травень, грн/м²
|Червень, грн/м²
|Липень, грн/м²
|Серпень, грн/м²
|Сихівський
|16300
|16000
|16300
|16300
|16600
|16400
|16200
|16200
|Шевченківський
|16500
|16200
|16300
|16300
|16000
|16400
|16000
|16400
|Залізничний
|18100
|18400
|18400
|18400
|19200
|19900
|19100
|16500
|Личаківський
|18100
|18500
|19300
|19200
|21000
|21000
|19800
|19200
|Франківський
|20200
|20500
|20300
|20100
|20000
|20400
|20400
|20600
|Галицький
|33600
|32500
|32300
|32300
|33600
|33700
|33900
|34000
Цифри свідчать, що у Залізничному районі міста, де будують здебільшого житло бізнес- та комфорт-класу, у серпні суттєво знизилась середня ціна метра квадратного – до 16 500 гривень за метр квадратний, у порівнянні з 19 100 грн/м² у липні.
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова за районами у серпні 2019 / Дані: lun.ua
Експертка з нерухомості Вікторія Берещак пояснює, чому восени ціни на первинному ринку нерухомості України підуть догори. Більше читайте у коментарі.
Якими були ціни на квартири у новобудовах Львова у липні 2019?
У липні ціна у гривні впала на понад 2,5% – до 15 500 гривень за квадрат.
Мінімальна ціна також дещо знизилась – з 10 600 до 10 500 гривень за метр квадратний.
Ціни на квартири у новобудовах Львова у липні 2019 / Дані: lun.ua
Як змінились ціни у районах Львова?
За підсумками липня незмінною залишилась лише середня вартість метра квадратного у новобудовах у Франківському районі міста. В 4 районах ціни відчутно опустились.
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Так, у Сихівському та Шевченківському, де будують здебільшого житло комфорт-класу середня ціна знизилась 16200-16000 гривень за метр квадратний.
Відчутно впали у ціні квартири у новобудовах Залізничного та Личаківського району. Тут переважають помешкання бізнес-класу і у липні метр квадратний в них можна було придбати в середньому 19100-19800 гривень за квадрат.
Галицький район, який охоплює центр Львова, став єдиним районом міста, де у липні середня ціна метра квадратного на квартири у новобудовах не знизилась, а навпаки – зросла.
В елітних новобудах в центрі метр квадратний коштував в середньому у 33 900 гривень.
Найдорожчі квартири продають у новобудовах у центрі Львова / Фото: 24 канал
За даними ЛУН.ua, на початку серпня 2019 у Львові були доступні для продажу квартири у 192 житлових комплексах.
Порівняйте, як у липні змінились ціни на квартири у новобудовах Києва та Одеси.