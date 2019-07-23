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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів

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      Ціни на квартири після виборів 2019 – прогноз коли зростуть
      Парламентські вибори 2019: як результати вплинуть на ринок нерухомості / Колаж 24 каналу

      Україна оговтується після позачергових парламентських виборів, які відбулись 21 липня. Їхній результат деякі експерти називають прогнозованим, а інші навпаки – доволі несподіваним.

      За результатами підрахунку майже 100% голосів, президентська партія "Слуга народу" цілком ймовірно самостійно сформує монобільшість у парламенті.

      Актуально! Офіційні результати парламентських виборів 2019

      Нерухомість 24 з'ясувала у експертів, як такі кардинальні перестановки у Верховній Раді нового скликання можуть вплинути на ринок житла та купівельну спроможність українців його придбати.

      Ринок на паузі

      У час виборів потенційні покупці, які готові інвестувати в нерухомість, займають вичікувальну позицію, і опиняються в передчутті чи, радше, у стані очікування.

      Експерт з нерухомості, співзасновник Українського клубу нерухомості (URE Club) Ольга Соловей зазначає, що до завершення виборчого процесу, який цьогоріч розтягнувся в часі одразу на дві пари виборів (президентські навесні та позачергові парламентські влітку), ринок взяв тривалу паузу.

      Більшість забудовників з тієї ж причини не скористалися низкою об’єктивних причин, аби піднімати ціни на житло. Одним з найголовніших факторів, які зумовлюють цей процес є зростання вартості будівництва в середньому на 6%.

      Дізнайтесь більше: Будматеріали дорожчають: як це позначиться на цінах на квартири

      За словами фахівця, перегляд цін на квадратні метри міг би суттєво вплинути на динаміку продажів. Станом на початок травня 2019 у порівнянні з груднем 2018 активність покупців знизилась приблизно на 10-15%. Якщо ціни на квадратні метри далі підуть догори, це ще більше знизить продажі.

      будівництво цегла первинний ринок нерухомості в Україні
      Будівництво житла в Україні дорожчає від початку року

      Чи чекати пожвавлення після виборів?

      У забудовників сподіваються, що завершення виборчого процесу та збереження економічної стабільності мали б суттєво пожвавити первинний ринок нерухомості України.

      До прикладу, у відділі продажів столичного ЖК Svitlo Park зазначають, що з початку року ціни на житло формату "місто в місті", як найбільш ліквідне та затребуване у столиці, зросли лише на 2%.

      За словами представника відділу продажів Олександра Панфілова, в період виборів забудовники здебільшого утрималися від перегляду цін, мотивуючи це вичікувальною позицією потенційних покупців. І перші, і другі з цікавістю стежать за політичними перипетіями в країні і чекають, який вплив на практиці результати виборів матимуть на економіку країни.

      Пауза на ринку, пов'язана з тривалістю виборчих перегонів, затяглася на 4 місяці. З одного боку, невідомість відлякувала покупців, а з іншого – забудовники, аби втримати продажі, не квапилися збільшувати ціни, підтягуючи їх до рівня зростання собівартості будівництва,
      – пояснює "завмирання" ринку експерт.

      нерухомість ключі гроші купівля квартири
      Коли чекати пожвавлення на ринку нерухомості після виборів

      Що цікаво, ще за 2 тижні до дати парламентських виборів на ринку спостерігалось певне пожвавлення. Так, через гучні прогнози про обвал гривні після виборів, частина покупців, які мали намір вкласти свої заощадження в квадратні метри, завбачливо кинулись купували нерухомість.

      До теми: Парламентські вибори і економіка: що буде з цінами, гривнею, зарплатами

      Які прогнози?

      На літній період для первинного ринку нерухомості притаманна певна інертність, тому, за словами Ольги Соловей, не варто очікувати, що вже з серпня ринок суттєво пожвавиться.

      Реально ситуація може змінитися лише із закінченням періоду відпусток та початком нового навчального року у вересні – тоді настане сезонна активізація і покупці повернуться на ринок.

      Саме восени, прогнозує експертка, варто готуватись до "відкладеного" зростання цін на житло. Тоді ситуація на ринку напряму залежатиме від стабільності економіки.

      За даними аналітиків Українського клубу нерухомості, до кінця року вартість метра квадратного на первинному ринку може зрости щонайменше на 3-4%.

      Порівняйте, якими були ціни на квадратні метри на первинному ринку Києва за підсумками першого півріччя 2019 року.

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини нерухомості Будівництво Новини нерухомості України Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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