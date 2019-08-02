Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
В Україні завершився затяжний виборчий період. За прогнозами фахівців, результати парламентських виборів можуть позначитись на ринках будівництва та житла. У липні середня вартість житла у новобудовах Києва пішла на спад.
На скільки змінились ціни на квадратні метри у Києві і які тенденції спостерігаються на ринку, читайте далі.
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За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, в середньому вартість нерухомості на первинному ринку нерухомості Києва у липні пішла на спад. Середня вартість метра квадратного знизилась на 1,67% до 23 500 гривень за квадрат.
Водночас мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах столиці від початку літа є сталою і тримається на рівні 16 000 гривень за квадрат.
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва / Дані: lun.ua
Чому дешевшають квартири в новобудовах? Аналітики припускають, що таке зниження вартості житла на первинному ринку Києва цілком закономірне.
Для цього є щонайменше дві передумови:
- значне зниження курсу долара;
- сезонний спад активності покупців.
"Покупець досі не квапиться до відділів продажу, натомість забудовники шукають механізми залучення якомога більшої кількості потенційних покупців", – зауважила експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.
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Як за рік змінились ціни? За рік (з липня 2018 до липня 2019) середня ціна метра у столичних новобудах зросла на понад 5% (на 1200 грн/м2).
На ціну квадратного метра безпосередньо впливає значна кількість чинників, серед яких варто виокремити вартість будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів. У ціну метра квадратного також закладаються витрати на концепцію комплексу, проектування та архітектуру, розвиток інфраструктури,
– зазначила експертка.
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Окремою статтею витрат можуть бути закладені ймовірні корупційні ризики, які пов'язані із отриманням дозвільної документації.
Окремою статтею витрат на будівництво закладені можливі корупційні ризики / Ілюстрація: unsplash.com
Що з цінами у районах Києва?
У 5 районах Києва за підсумками липня середня ціна квадрата у новобудовах знизилась на 1,5-3%. Йдеться про Святошинський, Деснянський, Оболонський, Подільський та Голосіївський.
Натомість у решті зафіксоване підвищення ціни. До прикладу, в центральному Печерському районі, де зводять переважно житло класу еліт ціни зросли одразу на 5,76% (до 47700 грн/м2).
Порівняйте, як від початку року змінювались ціни на житло у новобудовах Києва:
|Район
|Січень, грн/м²
|Лютий, грн/м²
|Березень, грн/м²
|Квітень, грн/м²
|Травень, грн/м²
|Червень, грн/м²
|Липень, грн/м²
|Деснянський
|18000
|17800
|18100
|18000
|17700
|18800
|18300
|Дарницький
|18900
|19300
|19200
|19300
|19300
|18500
|18600
|Дніпровський
|20400
|20400
|20000
|20600
|21100
|20200
|20700
|Святошинський
|21200
|20500
|20500
|19800
|22100
|21100
|20600
|Оболонський
|21000
|20500
|18800
|19700
|19700
|20800
|20500
|Солом'янський
|21700
|21800
|21500
|21700
|21300
|21500
|21800
|Подільський
|23800
|23700
|22700
|21700
|23100
|21900
|21600
|Голосіївський
|24000
|24000
|24000
|24200
|25300
|25600
|25300
|Шевченківський
|34200
|34000
|32500
|32500
|32200
|32300
|32000
|Печерський
|49400
|49000
|47800
|47000
|47000
|45100
|47700
Ціни на квартири у новобудовах в різних районах Києва у липні 2019 / Дані: lun.ua