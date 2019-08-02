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      Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні

      229 Читать новость на русском
      Ціни на квартири у Києві від забудовника – липень 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Києва у липні 2019 / Колаж 24 каналу

      В Україні завершився затяжний виборчий період. За прогнозами фахівців, результати парламентських виборів можуть позначитись на ринках будівництва та житла. У липні середня вартість житла у новобудовах Києва пішла на спад.

      На скільки змінились ціни на квадратні метри у Києві і які тенденції спостерігаються на ринку, читайте далі.

      Дізнайтесь більше: Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів

      За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, в середньому вартість нерухомості на первинному ринку нерухомості Києва у липні пішла на спад. Середня вартість метра квадратного знизилась на 1,67% до 23 500 гривень за квадрат.

      Водночас мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах столиці від початку літа є сталою і тримається на рівні 16 000 гривень за квадрат.

      ціни на нерухомість новобудови Київ
      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва / Дані: lun.ua

      Чому дешевшають квартири в новобудовах? Аналітики припускають, що таке зниження вартості житла на первинному ринку Києва цілком закономірне.

      Для цього є щонайменше дві передумови:

      1. значне зниження курсу долара;
      2. сезонний спад активності покупців.

      "Покупець досі не квапиться до відділів продажу, натомість забудовники шукають механізми залучення якомога більшої кількості потенційних покупців", – зауважила експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.

      Актуально! Коли готуватись до підвищення цін на квартири у новобудовах: прогноз експерта 

      Як за рік змінились ціни? За рік (з липня 2018 до липня 2019) середня ціна метра у столичних новобудах зросла на понад 5% (на 1200 грн/м2).

      На ціну квадратного метра безпосередньо впливає значна кількість чинників, серед яких варто виокремити вартість будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів. У ціну метра квадратного також закладаються витрати на концепцію комплексу, проектування та архітектуру, розвиток інфраструктури,
      – зазначила експертка.

      Дізнайтесь більше: Будматеріали дорожчають: як це позначиться на цінах на квартири

      Окремою статтею витрат можуть бути закладені ймовірні корупційні ризики, які пов'язані із отриманням дозвільної документації.

      будівництво ціни на нерухомість первинний ринок Київ
      Окремою статтею витрат на будівництво закладені можливі корупційні ризики / Ілюстрація: unsplash.com

      Що з цінами у районах Києва?

      У 5 районах Києва за підсумками липня середня ціна квадрата у новобудовах знизилась на 1,5-3%. Йдеться про Святошинський, Деснянський, Оболонський, Подільський та Голосіївський.

      Натомість у решті зафіксоване підвищення ціни. До прикладу, в центральному Печерському районі, де зводять переважно житло класу еліт ціни зросли одразу на 5,76% (до 47700 грн/м2).

      Порівняйте, як від початку року змінювались ціни на житло у новобудовах Києва:

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у 2019
      Район Січень, грн/м² Лютий, грн/м² Березень, грн/м² Квітень, грн/м² Травень, грн/м² Червень, грн/м² Липень, грн/м²
      Деснянський 18000 17800 18100 18000 17700 18800 18300
      Дарницький 18900 19300 19200 19300 19300 18500 18600
      Дніпровський 20400 20400 20000 20600 21100 20200 20700
      Святошинський 21200 20500 20500 19800 22100 21100 20600
      Оболонський 21000 20500 18800 19700 19700 20800 20500
      Солом'янський 21700 21800 21500 21700 21300 21500 21800
      Подільський 23800 23700 22700 21700 23100 21900 21600
      Голосіївський 24000 24000 24000 24200 25300 25600 25300
      Шевченківський 34200 34000 32500 32500 32200 32300 32000
      Печерський 49400 49000 47800 47000 47000 45100 47700

      ціни на квартири новобудови Київ райони
      Ціни на квартири у новобудовах в різних районах Києва у липні 2019 / Дані: lun.ua

       
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      Теги: Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини Києва Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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